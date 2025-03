Ce avere are Crin Antonescu. Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR nu are venituri declarate în ultimele luni

Crin Antonescu (65 de ani) candidează pentru funcția de președinte al României din partea partidelor PSD, PNL și UDMR. Iar odată cu înscrierea sa în cursa alegerilor, a fost făcută publică și declarația sa de avere.

Ce avere are Crin Antonescu

Crin Antonescu și-a depus candidatura la Biroul Electoral Central (BEC) duminică, 9 martie. El este candidatul comun al coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR. Conform declarației de avere, Antonescu deține 3 terenuri, toate în județul Prahova, cel mai mare dintre acestea având aproape 4.000 de metri pătrați, cumpărat în 2003. Celelalte două terenuri au fost obținute prin moștenire, și sunt mult mai mici, de 250, respectiv 713 metri pătrați.

Candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR are două case, tot în județul Prahova, două apartamente și un loc de parcare în București. În plus, acesta mai are 3 autoturisme, niciunul mai nou de 2015 – un BMW achiziționat în 2007, un Mercedes cumpărat în 2013, și o KIA achiziționată în 2015, notează Libertatea.

Valoarea estimată din bijuterii este de 18.000 de euro, iar în conturile și depozitele sale bancare s-ar regăsi, conform declarației de avere, peste 350.000 de euro. De asemenea, el mai deține aproape 100.000 de euro în titluri de stat. În ultimul an, Crin Antonescu nu a declarat vreun venit, dar în declarația de avere este trecut doar salariul soției sale.

Citeşte şi: Cum arată și cu ce se ocupă fiica lui Crin Antonescu. Are 23 de ani și lucrează în Elveția. Irina și-a pierdut mama în mod tragic la doar 3 ani

Citeşte şi: Călin Georgescu și Crin Antonescu, cu cele mai mari șanse de a ajunge la Cotroceni. Cum arată primul sondaj după anularea alegerilor

Citeşte şi: Cum a reușit Crin Antonescu să treacă peste moartea primei soții. Când a început relația cu Adina Vălean și cum l-a schimbat a doua căsătorie

Citeşte şi: „Eu nu mai pun «botu» la frică.” Ce spune Dan Negru despre Călin Georgescu și Crin Antonescu

Crin Antonescu este căsătorit și are o fiică

Crin Antonescu este căsătorit cu actuala soție, Adina Vălean, din 2009. Politicianul are o fiică, Irina, din prima căsnicie cu Aurelia Antonescu. Aceasta s-a sinucis în 2004, după trei ani de luptă cu cancerul.

„După așa ceva nu-ți revii niciodată. În viață sunt lucruri cu adevărat tragice, cu adevărat majore. Nu am acceptat și nu accept niciodată să vorbesc despre ele și în niciun caz cu public larg. Treci prin ele. Cum se spune: „Să nu-i dea Dumnezeu omului cât poate să îndure”. Niciodată nu mai ești același ca înainte de așa ceva. Îți aduni puterile, încerci să trăiești mai departe. Există mereu ceva ce poți face chiar după ce crezi că lume s-a terminat”, a spus Crin Antonescu, despre pierderea soției, în emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Pe cea de-a doua soție a cunoscut-o câțiva ani mai târziu după tragedie și și-a oficializat relația cu ea în 2009.

„Este un om extraordinar. Este o poveste extraordinară. Mizeriile și minciunile, pentru că de data asta mergem pe acte. Adina Vălean a ajuns, nu o cunoșteam, a ajuns în Ministerul Tineretului și Sportului înainte de a fi eu ministru.

N-am avut o relație decât strict profesională și aceea nu foarte intensă pentru că ea conducea un departament de tineret și eu, recunosc, mă ocupam mai mult cu sportul. N-am avut relațiile care sunt insinuate mizerabil până foarte târziu, niciodată nu am avut astfel de relații cât a trăit soția mea și am fost până în ultima secundă alături de ea, în toate felurile”, a spus Crin Antonescu despre partenera sa de viață.

Foto – Facebook / Hepta

Urmărește-ne pe Google News