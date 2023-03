Cătălina Grama Jojo se menține în formă cu intermittent fasting: “Are multe beneficii, ajută memoria foarte mult”/ Exclusiv

Cătălina Grama Jojo este într-o formă fizică de invidiat, iar acest lucru se observă și pe micul ecran, în serialul “Clanul” de la Pro TV, unde actrița o interpretează pe Magda, soția lui Bebe Măcelaru. Adepta unui stil de viață sănătos, Cătălina Grama Jojo a adoptat în ultima vreme metoda intermittent fasting, care nu o ajută doar la controlul greutății. Actrița a declarat, pentru UNICA.RO, că acest stil de viață are multe beneficii, inclusiv la nivelul pielii, dar și al memoriei, ceea ce o ajută foarte mult în meseria ei. Jojo a fost încântată de metodă după ce a aflat mai multe detalii despre rezultatele obținute de cumnata ei, care este medic nutriționist.

Cătălina Grama (Jojo) și-a transformat pasiunea pentru actorie în job și practic nu simte că muncește. Actrița are rol principal în serialul “Clanul”, care se difuzează la Pro TV în fiecare duminică de la ora 20.00. Ca toate personajele din serial, și Magda trece printr-o serie de schimbări în cel de-al doilea sezon al producției, dezvăluindu-și latura umană.

Cătălina Grama Jojo se menține în formă cu intermittent fasting (postul intermitent)

“Magda pregătește un reveal în sezonul al doilea. Când spun reveal mă refer la faptul că o să arate publicului o altă latură a ei, cea care nu a fost nici măcar intuită până acum. Pentru că după primul sezon o percep pe Magda ca pe o ființă foarte inflexibilă, dură, nu o mișcă nimic, nu o impresionează, sezonul doi vine cu o surpriză pe partea asta și și înțelegem de ce Magda a devenit așa. Nu pot să zic mai multe, trebuie să urmăriți serialul”, a spus actrița Cătălina Grama (Jojo) pentru UNICA.RO.

Actrița începe ziua de lucru la 5.30 dimineța

Atunci când are programate filmări pentru serialul “Clanul”, Cătălina Grama Jojo este o persoană matinală. “O zi de filmare este foarte aglomerată, cel mai probabil încep de dimineață. Deci mă trezesc de dimineață, pe la 5.30, la 6.00 vine să mă ia mașina, de cele mai multe ori așa am picat. Merg pe platou, facem machiajul până pe la 8.00 – 9.00 și intrăm pe set”, ne-a spus actrița despre programul ei. Ea reușește să se adapteze la orele de muncă stabilite pentru filmări și să funcționeze la capacitate maximă indiferent de împrejurări.

“Nu sunt cea mai matinală, deși sunt mămică a doi copii și sunt obișnuită cumva cu programul ăsta de la grădiniță și de la școală, însă este disciplina muncii, faptul că sunt obișnuită de ani de zile să fac asta”, a adăugat interpreta Magdei.

Cătălina Grama Jojo: “Trebuie să mă mențin, metabolismul se schimbă foarte mult după 40 de ani”

Plecând de acasă dimineața foarte devreme, Jojo și-a format obiceiul de a savura cafea pentru un plus de energie, întrucât prima masă a zilei este undeva după prânz. Nu procedează așa din cauza lipsei de timp, ci pentru a reuși să se mențină în cea mai bună formă fizică.

“Nu mai mănânc până la ora 14.00 de o perioadă încoace. Țin un fel de fasting și nu mai mănânc până în ora 14.00, mănânc după ora 14.00, dar de fiecare dată beau o cafea cu mult lapte. Trebuie să mă mențin, metabolismul se schimbă foarte mult după 40 de ani și atunci există tot felul de tehnici”, a mai declarat, pentru UNICA.ro, actrița Cătălina Grama Jojo

Cătălina Grama Jojo: “Ajută memoria foarte mult, pentru că nu mai e încărcat organismul și eu lucrez foarte mult cu asta”

Jojo nu a făcut niciodată excese culinare, însă consideră că este nevoie de mici schimbări în ceea ce privește alimentația.

“Ultima oară aveam un regim de viață sănătos, numai că nu este suficient și atunci trebuie să intervină o latură de fasting din când în când, periodic, nu trebuie să faci asta toată viața. E minunat dacă poți toată viața, însă este aproape imposibil. Acum vreo 3 luni am început. Nu am slăbit deloc, dar mă ajută foarte mult să mă mențin, mă ține în formă, fastingul are mai multe beneficii și pe partea de sănătate, îți dă mai multă energie, te ține în ritm. Cred că ajută foarte mult pe partea asta de detox și atunci în mod normal dacă elimini toxinele din organism, da, îți dai un refresh peste tot. Ajută memoria foarte mult, pentru că nu mai e încărcat organismul și eu lucrez foarte mult cu asta, așa că am nevoie de un refresh din când în când. Îl țin cât o să rezist, nu mi-am propus nimic”, a dezvăluit Cătălina Grama Jojo, în exclusivitate, pentru UNICA.ro.

Actrița a observat beneficiile fastingului la cumnata sa

Îniante de a adopta fastingul, actrița s-a consultat cu un medic nutriționist care face parte din familie și în care are deplină încredere. “Am o cumnată care este nutriționist și care face asta de ani de zile, ea ține fastingul pe partea de seara. Mănâncă o dată pe zi seara, însă mie mi se pare foarte greu. Eu am două mese pe zi, nu pot să țin chiar așa radical, dar ea face asta de ani de zile și e foarte sănătoasă, analizele ies în regulă. Dacă aș reuși într-un scenariu din ăsta idealist, da. Este soția vărului meu, numai că eu îi consider pe verii mei ca frații mei și atunci le spun soțiilor lor cumnate”, ne-a povestit interpreta Magdei

Sursa foto: Instagram