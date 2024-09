Care este cel mai mare vis al Irinei Rimes: „Până nu obțin ceea ce-mi doresc nu mă opresc” / Exclusiv

Irina Rimes își vede cel mai mare vis îndeplinit ori de câte ori urcă pe scenă și aude publicul fredonându-i piesele. Invitată la Fresh by Unica, artista ne-a mărturisit că nu a visat niciodată la o carieră internațională. Și-a propus, în schimb, să devină o cântăreață apreciată într-un alt stat european pe lângă România. După ce, o vreme, s-a dedicat acelui obiectiv, Irina a luat o pauză pentru alte proiecte. A compus EP-ul „Origini”, de inspirație folclorică, a început filmările pentru „Vocea României” și a organizat un concert amplu la Arenele Romane, „Descântatele”, pe care îl va susține pe 28 septembrie.

Care este cel mai mare vis al Irinei Rimes

La cei 33 de ani ai săi, Irina Rimes poate spune că o mare parte dintre visurile ei s-au îndeplinit. Și-a dorit să fie un artist apreciat și iubit pentru muzica ei și așa și este. Dovadă stau topurile muzicale și prezența ei ca antrenor la „Vocea României”, printre multe altele. La Fresh by Unica, artista a spus în ce altă țară din Europa își dorește să devină un artist îndrăgit.

„N-am visat niciodată la o carieră internațională. Eu am visat să fiu un artist apreciat și iubit. Dar nu iubit pentru că vreau să-mi hrănesc eu orgoliul, iubit pentru muzică. Eu știu că un artist este iubit atunci când muzica lui este iubită. Eu am mai avut un vis, visul de a face muzică în limba franceză, să fac muzică în Franța. Și asta nu înseamnă neapărat internațional. E local, în Franța. Eu vreau să fac muzică și dacă muzica mea este apreciată pe cât mai multe teritorii, este minunat”, a spus Irina Rimes, la Fresh by Unica.

Citește și: Irina Rimes, dezvăluiri despre relația cu David Goldcher și concertul „Descântatele”. Cum împacă profesionalul cu personalul: „Iese cu scandal câteodată” / Exclusiv

„Dacă mi-am pus ceva în gând, până nu obțin ceea ce-mi doresc, nu mă opresc.”

Irina Rimes a învățat limba franceză în timpul pandemiei, când a avut mai mult timp pe mâini decât și-ar fi dorit. Cam în aceeași perioadă s-a născut și visul ei de a deveni un artist apreciat în Franța. Acest vis încă nu s-a îndeplinit în totalitate, dar Irina are deja o colecție de piese în limba franceză în palmares. Cântăreața a luat o pauză pentru a se dedica EP-ului „Origini”, concertului „Descântatele” și filmărilor pentru „Vocea României”. Cu toate acestea, planurile sale de a-și face prezența simțită pe pământ francez nu s-au încheiat.

„Da, nu mă opresc. Dacă mi-am pus ceva în gând, până nu obțin ceea ce-mi doresc, nu mă opresc”, a spus Irina Rimes, pentru Unica.ro.

Vedeta de la Pro TV ne-a spus și ce a descoperit după ce a învățat limba franceză.

„Am avut mult timp în pandemie. Și determinare. După ce am învățat franceză, am mai învățat încă un lucru. Că poți să faci cam orice dacă ai destulă determinare și dacă oferi destul de mult timp. Dacă intră în lista priorităților tale, orice se poate învăța”, ne-a explicat artista.

Citește și: Ce i-a promis Irina Rimes lui Steve Aoki în culisele de la Untold 2024: „Am schimbat niște energie”. DJ-ul, cucerit de piesa „Dudadu” / Exclusiv

Irina Rimes, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Irina Rimes despre noul sezon de „Vocea României”, despre copilăria petrecută la sat și despre ce fel de mătușă este, despre relația cu iubitul ei, David Goldcher, dar și despre succesul internațional al piesei „Dudadu”.

#ThisorThat cu Irina Rimes

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@irinarimes

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

Urmărește-ne pe Google News