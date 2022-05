Bianca Drăgușanu (40 de ani) și Gabi Bădălău (34 de ani) s-au despărțit după aproape 1 an și jumătate de relație, deși despre model s-a scris recent că ar fi însărcinată. Gabi a făcut anunțul în mediul online, iar Bianca a reacționat ulterior.

Bianca Drăgușanu, prima declarație după despărțirea de Gabi Bădălău

„Mi se pare amuzant că după trei săptămâni, noi nu mai suntem împreună“, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Click!. Bianca și Gabi s-ar fi despărțit, așadar, cu trei săptămâni în urmă, după ce modelul l-a surprins pe afacerist cu mai multe femei, în timpul unei petreceri.

Bianca ar fi fost însărcinată la vremea aceea, după ce afaceristul o convinsese să întemeieze o familie cu el, deși avea probleme de fertilitate. Bianca ar fi spart ușa imobilului din Pipera și ar fi început să lovească cu o bâtă de baseball femeile din apartament. Gabi Bădălău ar fi fugit parțial dezbrăcat din calea modelului.

„După o lungă perioadă de timp în care am fost implicat într-o relație, în urma nepotrivirii de caracter, am decis să rămânem amici, să rămânem cu lucrurile frumoase și să ne vedem fiecare de planurile noastre de viitor… separați”, a scris Gabi Bădălău recent pe Instagram.

Bianca și-ar fi confirmat a doua sarcină în timpul unei petreceri organizate de afacerist. „Vouă v-a spus că sunt gravidă?”, ar fi întrebat în timpul respectivului eveniment, potrivit surselor Spynews.

Ulterior, pentru WOWbiz, Bianca a declarat: „Nu vreau să comentez acest subiect. Când o să fie cazul, o să vorbesc, dar deocamdată nu e cazul”. Pentru Click!, Gabi Bădălău a declarat: „Eu știu că, în acest moment, Bianca nu este însărcinată. Mai mult n-am de ce și ce să comentez”.

„De un an de zile, se chinuie să rămână gravida. Au făcut deja câteva inseminări, dar nu s-au prins. Ea a urmat toate tratamentele specifice cu hormoni, injecții regulate, a trecut printr-o serie de transformări. El a fost cu ea de fiecare dată. Voiau copilul. Ar fi gravidă în zece săptămâni. Este o adevărată lovitură pentru familia lui Gabi Bădălău. Părinții o exclud din start. Nici nu vor să audă”, au declarat surse din preajma cuplului, pentru Click!.

Modelul mai are o fiică, Sofia Natalia (5 ani), din fostul mariaj cu prezentatorul TV Victor Slav (41 de ani). Din căsnicia cu artista Claudia Pătrășcanu (43 de ani), Gabi are doi fii, Gabriel (7 ani) și Nicholas (5 ani).

„E foarte defectuoasă (n.red.: relația lor). E o fire foarte conflictuală. Nu înțeleg, sunt uimit și șocat de atitudinea Claudiei, de atitudinea avocaților. Nu înțeleg răutatea pe care o are asupra mea de a mă decădea din drepturi, de a mă omorî mai are să zică. Îmi face plângeri zilnic sau săptămânal, inclusiv duminică, când am avut un eveniment în familie (n.red.: nunta surorii lui, Sabina), a sunat la 112 pentru o prostie. Sunt obișnuit cu plângerile Claudiei. Că nu duc copiii acasă, cu toate că aveam un acord să aduc copiii luni”, a declarat Gabi Bădălău la „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

„Claudia e bipolară. Are dublă personalitate. Încerc să fiu foarte civilizat și foarte diplomat cu ea. Eu am formulat o cerere, o tranzacție, la începutul dosarului. Tot spune că nu-i dau divorțul, de parcă ar fi un obiect. Am făcut acea tranzacție care era în avantajul său și al copiilor, dar nu a acceptat-o”, a completat.

Claudia Pătrășcanu: „Mă ține legată de el!”

„Nu vrea să-mi dea drumul. Acum, când vede că sunt bine, că sunt liniștită și mai sunt și al naibii de frumoasă, normal că este invidios. Normal că mă ține legată de el! De ce mi-ar da drumul? Atâta timp cât mă ții într-un divorț trei ani, doar pentru că nu vrei să mi-l dai… Și eu am înțeles de ce nu vrea el să-mi dea divorțul, pentru că tot mai speră lucruri de întoarcere și de împăcare în viața asta”, declara artista la începutul lunii mai, pentru CANCAN.

„Nu se mai poate! Niciodată în viața asta! (…) Un bărbat care vrea să divorțeze, divorțează! Că, până la urmă, nu este vorba despre custodia copiilor noștri. Că educația știm de unde e, se vede clar de unde o pot primi copiii, de la mine, nu de la el, având în vedere faptele lui”, a completat.

În cadrul aceluiași interviu, solista a dezvăluit că fosta ei soacră i-a spus mamei sale că afaceristul nu-i va da niciodată divorțul.

„El nu a vrut niciodată asta. (…) Mama lui i-a spus mamei mele că niciodată în viața asta nu o să primesc divorțul de la Gabi. Că Gabi nu are femeie de lăsat. Și atunci eu pot să spun că, dacă s-a ajuns cu procesul până aici, e din cauza lui!”, a explicat Claudia.

