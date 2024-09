Oana Paraschiv a început să plângă în ediția de aseară, 4 septembrie, a emisiunii Asia Express. Jurnalista și Mihai Găinușă au făcut tot posibilul pentru a câștiga cea de-a doua imunitate a primei etape, iar în momentul în care au ajuns la Irina Fodor, nu au primit vestea pe care o așteptau.

Care a fost prima echipă ajunsă prima în cursa pentru a doua imunitate

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au câștigat amuleta, așa că, au plecat primii și au putut să decidă și ordinea în care vor pleca și restul echipelor. Doar că nici nu au pornit bine, că au fost opriți de poliție și și-au pierdut avantajul de 10 minute.

„Vorbeau și tot vorbeam și am crezut că ne controlează pe noi. Ne-au dus acolo ca să luăm altă mașină, dar noi am înțeles asta foarte greu. Am pierdut minute bune, ne-am dat jos și am început să întrebăm la alte mașini”, a spus Oana Paraschiv.

Aceștia au fost întrecuți de Nicolai Tand și Sorin Brotnei, dar cele două echipe s-au întâlnit la proba de arat cu plugul tras de bivoli.

După ce au trecut de toate probele, concurenții au fost nevoiți să ajungă la punctul de întâlnire cu Irina Fodor, o piață foarte aglomerată.

Pe ultima sută de metri, tensiunea a atins cote maxime. În timp ce unii concurenți au dat târcoale pieței de noapte pentru a găsi steagul Asia Express, alții au fost mai norocoși și l-au găsit ușor.

„Când văd steagul ăla roșu, îți dispare orice gând”, au mărturisit Ioana State și Mane Voicu.

„Așa mi s-au înmuiat genunchii când am văzut-o pe Irina”, a spus și Mihai Găinușă.

Găinușă și Oana Paraschiv au fost și cei care au ajuns primii la Irina Fodor, în cursa pentru a doua imunitate la Asia Express.

Oana Paraschiv, în lacrimi la Asia Express

Imediat ce a călcat pe covorul din fața Irinei Fodor, Oana Paraschiv a izbucnit în lacrimi. Copleșită de emoții și oboseală, jurnalista nu s-a mai abținut și a dat frâu liber sentimentele.

„Nu mă pot controla. Panică, nervi, amorțeli. Și fuga continuă, și stresul de la proba cu Nicolai, și răul din mașină, faptul că atunci am realizat că am o problemă cu mine și că nu mă pot controla în situații de criză”, a afirmat concurenta.

„Aș vrea să-ți spun că toți de aici suntem oameni și avem momente când simțim că cedăm. Dar toate trec. Vreau să știi că tu ești în siguranță”, i-a spus Irina Fodor.

„Părerea mea e că vă implicați destul de mult amândoi. Nu de alta, dar ați ajuns primii la mine”, i-a anunțat prezentatoarea pe Oana și Mihai.

Cu toate acestea, Irina Fodor a specificat că nu le poate garanta imunitatea pentru că pachețelele și ofrandele aduse pot schimba ordinea în clasament la Asia Express, sezonul 7 ediția 4 din 4 septembrie 2024. Cu toate acestea, au primit un cadou și cazarea asigurată.

„Acestea pachețele sunt importante. În funcție de câte ați adus și de cât de bine sunt ele făcute, se pot câștiga minute. Dar asta nu pot să vă spun acum”, a precizat Irina.

Astfel, în această seară Irina Fodor va anunța care este cea de-a doua echipă care scapă de cursa pentru ultima șansă.

