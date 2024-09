Cine este Oana Paraschiv de la Asia Express. Provine dintr-o familie de preoți

Oana Paraschiv are 39 de ani și s-a născut la Focșani, dar pasiunea ei pentru jurnalism a adus-o în București. De mai mulți ani face echipă cu Mihai Găinușă la radio, iar acum a plecat cu acesta și pe Drumul Zeilor, la Asia Express.

Cine este Oana Paraschiv, colega lui Mihai Găinușă

Dacă pe Mihai Găinușă îl cunoaște o țară întreagă, despre colega lui, Oana Paraschiv, nu se știu multe lucruri. Aceasta are 39 de ani și este om de radio. Oana s-a născut la Focșani și provine dintr-o familie credincioasă. Atât tatăl, cât și frații ei sunt preoți, în timp ce mama sa a fost învățătoare.

Inițial, colega lui Mihai Găinușă și-a dorit să devină medic, însă pasiunea pentru jurnalism a fost mult mai mare. Astfel, ea a studiat la Liceul teoretic „Spiru Haret” din Focșani, iar mai apoi a decis să urmeze cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București.

A rămas în Capitală, unde a devenit un cunoscut om de televiziune și radio. Atunci când nu este la microfon, Oana iubește să călătorească. Jurnalista este o persoană retrasă, astfel că nu vorbește niciodată despre viața ei personală, astfel că nu se știe dacă are un partener de viață.

Jurnalista a plecat cu Mihai Găinușă în Asia Express

Pe Oana Paraschiv și Mihai Găinușă îi leagă o prietenie îndelungată, iar acum au decis să plece împreună în Asia Express.

Cei doi au povestit cum a funcționat prietenia lor în condiții extreme – fie că e vorba despre călduri insuportabile sau momente foarte tensionate – și cât de pregătiți au fost pentru obstacolele cu care s-au confruntat pe Drumul Zeilor.

„Eu știam că este frumos în Asia Express, dar și greu. Iar aici am descoperit că este mult mai frumos, dar și mult mai greu. Am venit cu aproape toate fricile posibile. Cea mai mare este frica de leșin, de rău fizic…”, a mărturisit Oana Paraschiv.

„Da, realitatea este că am descoperit că în Asia Express este foarte greu: se lasă cu leșin și mâini amorțite…”, a dezvăluit Mihai Găinușă.

„Eu am venit pe Drumul Zeilor cu două frici: prima este frica de a mă face de râs și a doua, că n-o să pot duce fizic probele. Și mă voi întoarce cu o frică-n plus: frica de emoții. Pentru că acest show mi-a declanșat un set de emoții pe care nu credeam că le mai am. Eu, de obicei, nu am emoții, sunt destul de echilibrat”, a declarat Mihai Găinușă.

„Și te vei mai întoarce cu o frică descoperită aici: frica de gura mea”, i-a dat cu umor replica Oana.

„Exista această frică, dar aici s-a amplificat. Partea bună este că, după ce mă bălăcărește – și pe unde mă prinde, mă bălăcărește – Oana uită”, a completat Mihai Găinușă, care este coleg de radio cu coechipiera sa.

Încrezători în forțele lor, dar în același timp conștienți de punctele lor vulnerabile, Mihai și Oana și-au descris cu umor comportamentul în cele mai stresante situații.

„Eu semăn foarte mult cu Daniela Crudu. Doar că nu sunt la fel de descurcăreț”, a spus Mihai, iar Oana a punctat: „Aș putea fi insuportabilă. Și aș putea fi foarte incomodă”.

Cum a reacționat soția lui Mihai Găinușă când a afla că pleacă în Asia cu Oana Paraschiv

În primul episod al emisiunii Asia Express, Mihai Găinușă a dezvăluit cum a reacționat soția lui, Ioana, când a aflat că acesta va pleca împreună cu Oana Paraschiv pe Drumul Zeilor.

„Dar ce părere are soția ta că mergi cu mine la Asia Express?”, l-a întrebat Oana pe colegul ei.

„Se bucură că scapă de mine o perioadă”, a spus amuzat Mihai Găinușă, adăugând că Oana Paraschiv îi este ca o soră și că îi leagă o prietenie de mulți ani.

