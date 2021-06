Artistul What’s Up, pe numele său real Marius Ivancea, și iubita lui, violonista Alice Badea, s-au despărțit. Fosta parteneră a solistului este profesoară de muzică și co-fondatoare a două școli private de muzică din București.

Artistul What’s Up și iubita lui, Alice Badea, s-au despărțit

Alice Badea a colaborat cu artiști precum Antonia, Alina Eremia, Smiley, Paula Seling, Skizzo Skills şi JO. Pe plan muzical, Alice s-a intersectat și cu What’s Up.

Apropiații artistului susțin că cea care a adus-o în echipă a fost chiar Simina Costea, fosta soție a cântărețului. Relația solistului cu Alice a început la scurt timp de la divorțul de Simina.

„Am decis că ar fi mai bine să ne facem curat în viață fiecare și să ne vedem de drum. Nicio dramă, nicio problemă, totul ok, așa am decis noi.

Nu o să-mi spăl rufele în public, nu am nimic de reproșat. Cred că așa este cel mai bine… asta s-a întâmplat”, a declarat Alice Badea la Antena Stars, potrivit Spynews.

În trecut, artistul a fost violent verbal cu muziciana

În decembrie 2019, Alice a apelat numărul de urgență 112 din cauza artistului. La locuința acesteia s-a prezentat atunci un echipaj de Poliție care l-a transportat pe artist la Secția 17 de Poliție din Capitală.

La vremea aceea, Alice declara: „Noi, de ceva vreme, avem niște divergențe personale. El are o perioadă foarte grea. A avut un an foarte greu, iar eu, în ultima perioadă, am început să obosesc să-l susțin și l-am respins.

Ne-am certat, a venit la mine, am ieșit pe hol, ne-am certat, a venit înapoi, ne-am certat și n-am mai rezistat. Când l-am condus la lift a împins ușa și mi-a prins degetul. M-am speriat și am sunat la Poliție pentru că nu știam ce să fac.

Îmi pare rău că am sunat la Poliție, dar în momentul acela am simțit că nu mai pot și asta am făcut. Aveam două zile libere în care am preferat să fac altceva decât să petrec timp cu el pentru că aveam altele de făcut.

Ne-am certat, am ajuns la reproșuri, la chestii mai vechi. Pur și simplu am fost în contradictoriu mult timp. Am mai avut vreo două certuri în care s-a enervat, dar s-a calmat repede și am trecut peste.

Aseară, însă, aveam sentimentul că nu se mai calmează și nu știam ce să mai fac. Nu a fost violent cu mine, era violent verbal. Vorbea foarte tare, nu mă lăsa să vorbesc”.

