După doar două săptămâni de la începerea competiției Survivor România 2022, Andreea Tonciu a fost eliminată din cadrul show-ului. Revenită în țară, pentru Click!, Andreea a oferit primele declarații despre experiența sa în cadrul emisiunii Pro TV.

Andreea Tonciu, primele dezvăluiri despre experiența Survivor România 2022

Andreea și soțul ei, Daniel Niculescu, formează un cuplu din anul 2015. Un an mai târziu, perechea s-a căsătorit, în septembrie 2021 aniversând 5 ani de căsnicie. Cuplul are împreună o fiică, Rebecca Maria (5 ani), născută în iunie 2016.

Întrebată ce i-a lipsit cel mai mult la Survivor, modelul a declarat: „Mai este nevoie să răspund? De fetița mea, de Rebe… Doamne, am simțit că nu mai pot de dorul ei. Mă gândeam cum doarme, dacă mănâncă, dacă se simte bine… În fiecare moment îmi zbura gândul doar la ea”.

Întrebată dacă ar mai merge într-un reality-show, Andreea a completat: „De-a lungul anilor, am avut parte de mai multe provocări, dar niciuna atât de dificilă. Așa că nu aș putea compara Survivor cu alte emisiuni de tip reality-show la care am fost. Eu oricum nu spun niciodată niciodată! Vedem ce-mi rezervă viața pe mai departe”.

„A fost cea mai grea experiență pe care am avut-o până la acest moment. Tot ceea ce ați văzut și vedeți la TV este real, iar asta este incredibil. De la lipsa hranei la dormitul pe insulă, de la jocurile dificile la momentele când aveam discuții interminabile între noi, le-am trăit pe toate”, a mai povestit.

„Și am rămas aceeași Andreea care nu a tăcut când a avut ceva de spus sau care a știut să spună atunci când nu a mai putut. Am slăbit, deoarece nu am avut mai nimic de mâncare. Știți că nu a fost o perioadă ușoară pentru Faimoși. Dar, mai departe de kilogramele în minus, experiența asta m-a învățat foarte multe despre mine”, a mai spus modelul.

Echipe Survivor 2022

12 FAIMOȘI: Andreea Tonciu, Cătălin Zmărăndescu, CRBL, Elena Chiriac, Emil Rengle, Laura Giurcanu, Otilia, Radu Itu, Robert Niță, Roxana Ciuhulescu, TJ Miles și Xonia.

12 RĂZBOINICI: Alexandra Duli, Alex Delea, Alexandru Nedelcu, Ana Dobrovie, Angela Forero, Blaze, Elena Matei, Ionuț Popa, Liviu Mihalca, Ramona Crăciunescu, Relu Pănescu și Ștefania Ștefan.

*Până acum, din echipa Faimoșilor, Xonia și Andreea Tonciu au fost eliminate, iar Roxana Ciuhulescu a fost descalificată din considerente medicale.

Foto: Instagram