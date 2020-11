Andreea Berecleanu se întoarce la știri. Cu ce post TV a semnat jurnalista

Pe ce post TV va prezenta știrile Andreea Berecleanu

Conform anunțului publicat de jurnalistă pe pagina sa de instagram, Andreea va prezenta știrile de la ora 18.00, de pe Prima TV. „Fiecare pas pe care l-am făcut în cariera mea s-a transformat într-o reinventare, nu doar în capacitatea de a lucra perfect într-o nouă echipă. Pentru că în fiecare stație tv am lăsat o amprentă de neuitat a personalității mele. Iar asta se întamplă atunci când dăruiești, când ai pasiune, idei, forță, imaginație. Iată că după doar 8 luni de când sunt jurnalist pe toate planurile comunicării, dar mai puțin pe micul ecran, am fost încântată de planurile realiste și profesioniste ale celor care conduc acum Prima Tv. Practic, va fi un reviriment al postului pe care îl merita și o revenire la succesul din anul 1997, atunci când s-a lansat. E adevărat, nu am rămas indiferentă nici la dorința publicului de a mă revedea la tv, exprimată în tot acest rastimp, fără încetare. Vă mulțumesc pentru toate mesajele minunate! Vă aștept de luni până joi, la ora 18, la Focus, principala ediție informativă a zilei. Cu dragoste, a voastră, Andreea„.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro