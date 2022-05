Laurențiu Reghecampf (46 de ani) a dezvăluit recent motivul divorțului de Anamaria Prodan (49 de ani), după 13 ani de mariaj. Fostul cuplu s-a separat în vara anului 2021. În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, antrenorul a insinuat că infidelitatea impresarei ar fi dus la despărțire.

Anamaria Prodan îl atacă din nou pe Laurențiu Reghecampf: „Altă dovadă de prostie și slăbiciune”

„Ați mai fi divorțat dacă nu ar fi existat episodul Alexa?”, a fost întrebat antrenorul Universitatea Craiova. „Nu”, a răspuns prompt.

În 2019, la finalul unui meci între Astra Giurgiu și FC Botoșani, Anamaria Prodan și Dan Alexa, pe atunci antrenorul Astra Giurgiu, au fost filmați având o discuție aprinsă. În timpul acesteia, impresara l-a lovit pe antrenor cu pumnul în față.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

În același interviu, întrebat cine a înșelat primul în relație, Laurențiu a declarat: „E greu de spus. Eu niciodată nu m-am gândit că Anamaria mă înșală. Nici acum nu pot să spun 100% că m-a înșelat pentru că eu nu am prins-o. Doar am văzut acel gest, care mi s-a părut clar un gest între doi oameni care au ceva unul cu celălalt. Eu nu urmăresc persoana de lângă mine. Pe mine nu m-a filmat nimeni în public. Nu am înșelat-o și nu există nicio dovadă în această direcție”.

Pe 19 mai 2022, Laurențiu a devenit tată pentru a treia oară alături de iubita lui, Corina (30 de ani). Cuplul are un fiu, Liam. Antrenorul mai are alți doi fii, Laurențiu Junior (13 ani), din mariajul cu Anamaria, și Luca (21 de ani), din căsnicia cu Mariana Pfeiffer. Potrivit lui Laurențiu, relația lui cu Corina a început după ce deja se despărțise de Anamaria.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Anamaria Prodan se consultă cu primul soț când ia decizii legate de Bebe, fiul ei cu Laurențiu Reghecampf

Fiica cea mică a Anamariei Prodan, despre Laurențiu Reghecampf: „Îl așteptăm acasă”

Cât îi costă pe Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf educația fiului lor. Bebe urmează o școală privată

„Ce fac bărbații slabi în general? Cum își pot ascunde slăbiciunea, decât lovind într-un om puternic. Ce să spună Reghecampf?! Reghecampf este un mincinos patentat. La toate emisiunile ieșea și spunea: «Cum?! Soția mea?! Păi este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat pe Pământ. Dacă se întâmpla așa ceva nu mai existam noi»”, a declarat Anamaria Prodan la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Altă dovadă de prostie și slăbiciune. El nu face față interviurilor, în primul rând. (…) El, de fapt, a spus adevărul aruncând cu ceva rău în alții. Nu a fost filmat? Păi cât m-am chinuit să nu dea pozele de prin păduri. Când țipam și mă luam în piept cu presa că nu e Reghecampf prin păduri, că mașina noastră nu este dată altor amante, ci că e dată la un prieten. M-am chinuit doi ani să ascund urmele urâte, să nu cumva să se facă de râs și să ne facă de râs și pe noi”, a completat impresara.

Laurențiu are tatuat pe antebrațul stâng numele Anamariei. Despre soarta respectivului tatuaj, antrenorul a mai declarat: „Nu am șters niciun tatuaj și nici nu m-am interesat de o clinică să le șterg. Mă gândesc să-mi mai fac un tatuaj, pentru că mai am un băiat. Mă gândesc să fac o poveste, ceva, dar în curând voi face 47 de ani și nu cred că mai este cazul. Mă gândesc. Deocamdată tatuajele rămân”.

La rândul ei, Anamaria are pe unul dintre umeri un tatuaj cu Laurențiu și copiii ei, Laurențiu Junior, Rebecca și Sarah (din primul mariaj cu Tiberiu Dumitrescu). „Așa va rămâne toată viața. O să trebuiască să-l fac pe Luca”, a spus impresara anul trecut, în emisiunea „La Măruță”.

Foto: Instagram