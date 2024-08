Adevăratul motiv din spatele divorțului Gabrielei Lucuțar. „Regina Întunericului” a explicat de ce a luat această decizie: „M-am temut pentru viața mea”

Gabriela Lucuțar a dezvăluit care au fost adevăratele motive din spatele divorțului de cel care i-a fost soț timp de 20 de ani. „Regina Întunericului”, așa cum este cunoscută, a dezvăluit că a rămas cu un singur lucru bun din acel mariaj, și anume cei trei copii. Aceasta a explicat că i-a luat mult timp să vadă alături de ce fel de persoană a trăit două decenii.

Gabriela Lucuțar, adevăratele motive din spatele divorțului

Gabriela Lucuțar a ales să divorțeze la începutul acestui an, de Romeo Lucuțar, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de 20 de ani și cu care are trei copii. Deși la acel moment ea a ales să nu ofere prea multe detalii despre separare, acum a decis că este timpul să se afle ce a determinat-o să facă acest pas important. „Regina Întunericului” a precizat că a fost nevoită să aibă grijă și de soțul ei, nu doar de copii, întrucât acesta a avut numeroase probleme de sănătate din cauza greutății.

„Nu mă așteptam să fie așa. După 20 de ani zici că nici nu l-am cunoscut niciodată, zici că nici n-am fost cu cineva vreodată, poate pentru că acum mi-am dat seama ce fel de om a fost. Regret că am fost împreună, dar dintr-un singur punct de vedere nu regret acela că am trei copii minunați. Eu am vrut să devin mamă, el nu a vrut”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru Spynews.

Aceasta a explicat că s-a simțit singură în cei 20 de ani de căsnicie, întrucât ea era nevoită să ia toate deciziile, se ocupa de casă, afacere și copii, iar la evenimente era nevoită să meargă tot singură.

„El nu era implicat absolut deloc în tot ce înseamnă o căsnicie și tot timpul eu eram singură peste tot. Eu trebuia să mă ocup de absolut tot, tot timpul îmi zicea să mă ocup eu de tot. Mă punea peste tot ca eu să vorbesc, la acel moment știam că eu mă descurc mai bine decât oricine, doar că dacă trebuia să mergem la o petrecere îmi zicea că el nu are chef și să mă duc singură. Eu peste tot mergeam singură, m-am simțit foarte singură într-o căsnicie și într-o familie cu trei copii. Iar atunci, pentru că toate deciziile îmi aparțineau, toate lucrurile le făceam singură, am decis că dacă tot sunt singură, atunci să fiu singură și cu acte”, a mai spus „Regina Întunericului”.

Căsnicia lor a început să se deterioreze în urmă cu doi ani

Gabriela Lucuțar a mărturisit că mariajul ei a început să se destrame în urmă cu doi ani. În timp ce a a luptat pentru a avea o viață mai bună, soțul său prefera comoditatea.

„Eu am fost o femeie foarte determinată și mereu mi-a plăcut să nu mă mulțumesc cu puțin, mereu am știut că pot mai mult și mai mult. El a fost mai delăsător tot timpul. Lui nu îi plăceau deloc schimbările, el se mulțumește cu liniște, ceea ce e foarte bine, doar că nu pot să stau niciodată să aștept să-mi pice din cer sau să mă mulțumesc cu puțin”, a povestit ea.

Regina Întunericului a mai spus că ea și copiii nu au plecat în vacanțe și că s-a concentrat pe sănătatea soțului ei.

„Noi n-am știut de vacanțe, el avea tabieturile lui, avea din cauza greutății probleme mari cu sănătatea, eu am avut foarte mare grijă de el, a fost al patrulea copil al meu, l-am dus la medici pentru a se găsi o soluție. I-am zis să facă ceva pentru că avem trei copii și trebuie să avem grijă de ei, să fie sănătos. El niciodată nu m-a jignit, nu m-a bătut, m-a susținut, mi-a dat sfaturi, dar doar atât, toate erau la telefon, de pe scaun. Vorbesc aici despre până a se deteriora lucrurile în urmă cu doi ani”, a mai spus Gabriela Lucuțar.

„Regina Întunericului”, agresată de soț

Deși a făcut tot posibilul să aibă grijă de soțul și familia ei, Gabriela Lucuțar a precizat că în ultima vreme bărbatul devenise agresiv și chiar a lovit-o în fața copiilor și i-a adresat injurii. Acela a fost punctul culminant, când ea a decis că este timpul să pună capăt acelei căsnicii și chiar a cerut un ordint de protecție împotriva bărbatului.

„Ulterior, spre finalul căsniciei, lucrurile s-au schimbat, a existat și o ceartă și o agresiune, chiar în fața copiilor, iar atunci am decis să pun punct. Eu nu sunt violentă, știam că nici el, m-am temut pentru viața mea. Când am zis că vreau să divorțăm, pentru că nu mă mai simțeam bine, nu mai eram fericită, a devenit agresiv, nu doar fizic, ci și verbal. Am știut și mi-am dat seama că viața mea și a copiilor mei e pusă în pericol, iar atunci am decis să cer ordin de protecție, m-am temut pentru viața mea și a copiilor mei”, a precizat ea pentru publicația menționată anterior.

Acum,, după divorț, Gabriela Lucuțar spune că fostul ei soț nu mai are deloc grijă de copii, cu care a ales să nu mai țină legătura. Mai mult, acesta nu prea le plătește nici pensia alimentară.

„Nu mai ținem legătura, nu dorește să se implice în creșterea copiilor, pensia alimentară e una foarte mică și o dă foarte greu. De aici mi-am dat seama că am luat decizia corectă și trebuia să o fac demult, orice ar fi între doi adulți care s-au separat, orice supărare ar exista, când e vorba de sufletul unor copii care n-au nicio vină și sunt implicați fără să vrea, în acest divorț”, a mai zis Regina Întunericului.

Sursă foto: Facebook, Instagram

