Actrița Tanya Roberts a murit la vârsta de 65 de ani

Tanya Roberts, cunoscută pentru rolurile sale din „Charlie’s Angels” și „A View to a Kill”, unul dintre filmele din seria James Bond, a încetat din viață la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles. Actrița a ajuns acolo după ce, în Ajunul Crăciunului, în timp ce își plimba câinii, i s-a făcut rău. A fost dusă la spital și conectată la un ventilator din cauza problemelor de respirație.

Atât Lance O’Brien, partenerul său de viață timp de 18 ani, cât și reprezentantul actriței, Mike Pingel, au anunțat decesul Tanyei Roberts cât încă aceasta era în viață, dar în stare critică. Lance O’Brien a aflat de la reprezentanții spitalului că Tanya Roberts trăiește chiar în momentul unui interviu cu Inside Edition, potrivit Mediafax.

Însă, la nicio zi după ce informațiile eronate cu privire la decesul său au apărut în presa internațională, aceasta chiar s-a stins din viață.

Victoria Leigh Blum, cunoscută sub numele de Tanya Roberts, și-a început cariera ca model şi a apărut în câteva spectacole pe Broadway. A debutat în 1975 în filmul „The Last Victim”. Apoi, a jucat în „The Beastmaster” (1982), „Sheena: Queen of the Jungle” (1984), „Body Slam” (1987) şi „Night Eyes” (1990). Cele mai cunoscute roluri ale sale sunt Julie Rogers în „Charlie’s Angels”, Stacey Sutton în „A View to a Kill” și Midge Pinciotti în sitcomul “That ’70s Show”.

