Honorius, fiul lui Silviu Prigoană, nu s-a prezentat la procesul cu Adriana Bahmuțeanu. Declarațiile vedetei: „Sunt lipsiți de orice empatie”

Adriana Bahmuțeanu a intrat din nou în lumina reflectoarelor, după ce procesul deschis împotriva lui Honorius Prigoană, fiul cel mare al regretatului om de afaceri Silviu Prigoană, a luat o întorsătură neașteptată. Vedeta a ajuns la tribunal, însoțită de avocata sa, însă Honorius nu a fost prezent, preferând să fie reprezentat de avocatul familiei. Totuși, Adriana susține că a obținut o primă victorie în instanță.

Adriana Bahmuțeanu, primele declaraţii după ce a ieşit din sala de judecată

După ce a fost privată de rolul de mamă și a fost separată de copiii săi, Adriana Bahmuțeanu a ales calea instanței pentru a-și recâștiga drepturile. În cadrul primei înfățișări, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, Honorius, nu a participat personal, ci a fost reprezentat de avocatul său, care a susținut că minorii sunt bine îngrijiți în casa familiei Prigoană.

În exclusivitate pentru VIVA!, Adriana a făcut declarații emoționante despre situația dramatică în care se află și despre obstacolele întâmpinate în încercarea de a-și proteja copiii.

„A venit în sală avocatul lor, vizibil obosit, și a susținut că totul e bine, că nu există nicio urgență. Copiii merg la școală, iar din acest motiv pot fi lăsați acolo până se pensionează. Ce rost mai are să-i văd eu, ca mamă? Mi-am dat seama că oamenii ăștia sunt lipsiți de orice empatie. Cum este posibil așa ceva? Moare un părinte și copilul este împiedicat să-și țină mama în brațe, să plângă cu ea?”, a declarat vedeta, vizibil afectată, pentru viva.ro.

Adriana Bahmuţeanu a obţinut prima victorie în instanță?

Deși procesul a fost amânat, avocata Adrianei Bahmuțeanu consideră că situația a înclinat deja în favoarea clientei sale. Judecătorul a respins cererea de amânare fără termen, stabilind un nou termen pentru luni.

„Azi a fost un termen foarte interesant. Zic eu, că am înregistrat o primă victorie, in sensul că deși s-a cerut amânare fără dată a judecării procesului, noi am cerut să se judece astăzi. Judecătorul a decis că azi nu este posibil, dar luni la ora 12 ne întâlnim aici pentru a se judeca procesul, astfel încât Instanța a considerat că urgența cererii noastre este evidentă și nu mai poate aștepta. Cu toate forțele ne imobilizăm pentru data de luni. Am considerat că este un termn foarte lung, fiind niște copii singuri, pentru că nu știm, mama nu are acees, așa că am cerut inițial pentru azi, însă ni s-a dat termen pentru luni.

Domnul avocat a susținut că se poate vedea din dosarele de la Protecția Copilului care a venit la fața locului faptul că minorii sunt foarte bine. Dânsul sugerează sau partea adversă că DGASPC ar putea decide să aibă autoritatea absolută dacă copiii erau bine și stăteau și se uitau la televizor”, a declarat avocata Adrianei Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuţeanu, acuzații grave despre cum au fost trataţi copiii ei după decesul lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a făcut declarații șocante despre modul în care copiii săi au fost tratați după decesul tatălui lor. Ea susține că înmormântarea lui Silviu Prigoană a fost organizată într-un mod sinistru, iar copiii nu au avut nici măcar lumânări pentru a aprinde la mormânt.

„Doi copii duși în noapte, pe întuneric, într-un cimitir… Mi se pare sinistru modul ăsta de a fi inhumat Prigoană. Eu cred că el nu și-a dorit asta și nu a anticipat reacția băieților lui. Tot ce îi interesează este interesul financiar, nu dacă copiii mei au mâncat sau dacă merg la școală”, a declarat ea pentru sursa menţionată anterior.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în relația cu copiii săi, acuzându-i pe frații vitregi ai acestora că încearcă să le controleze viețile prin promisiuni de lux și confort financiar.

„Eu am o relație bună cu copiii mei. Ne-am îmbrățișat, era clar că au nevoie de suport emoțional, însă sunt spălați pe creier de acești frați. Le-au promis o viață de lux, dar eu le-am spus că banii se câștigă muncind. Prigoană era un tată autoritar, nu le permitea orice, iar acum au totul”, a mai adăugat Adriana.

Într-o notă personală, Adriana a adus în discuție și locul de veci al fostului său soț, dezvăluind că acesta fusese cumpărat în timpul căsniciei lor.

„Cavoul a fost cumpărat în timpul căsătoriei noastre. Nu s-a pus niciodată problema unei ceremonii fără preot, fără lumânări. Noi am fost căsătoriți ortodox, iar eu sunt ultima lui soție. Nu mi-a spus niciodată să nu particip la înmormântarea lui”, a concluzionat ea.

Luni, la următoarea înfățișare, Adriana Bahmuțeanu speră să obțină o decizie favorabilă care să-i permită accesul la copiii săi. Cu toate acestea, cazul este unul complex și tensionat, care pune în lumină conflictele dintre familiile Bahmuțeanu și Prigoană.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

