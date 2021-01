Actrița Barbara Shelly a murit de COVID-19

Actrița britanică Barbara Shelly a murit la vârsta de 88 de ani după ce a pierdut lupta cu COVID-19, potrivit BBC. Actrița a luat nou coronavirus dintr-un spital, în decembrie 2020, unde fusese internată pentru probleme musculare.

Barbara Shelly s-a născut pe 13 februarie 1932 în Marylebone, Londra și înainte de a debuta în lumea actoriei în anii ’50, a fost model. Barbara Shelly a jucat în peste 100 de filme și show-uri televizate și a devenit celebră în special pentru rolurile sale din producții horror renumite în anii ‘60 – “Dracula: The Prince of Darkness”, “The Gordon” sau “Rasputin the Mad Munk”.

Foto – Profimedia

