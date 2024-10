Ella Prodan, actrița din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, dezvăluiri exclusive din viața personală. Cine e, de fapt, soțul ei: „Era cam arogant pentru gustul meu”

Frumoasă actrița Ella Prodan este căsătorită, din 2008, cu Mohamed Atta Elmanan, fostul PR ul Ambasadei Kuwait din București. Recunoaște că, de când s-a măritat, este „mai așezată și mai matură, o schimbare în bine”. Aflăm cum a ajuns să ia castingul pentru serialul „Iubire cu parfum de lavandă” chiar dacă renunțase la ideea de a mai juca vreodată, pentru că „în ultimul an m-am concentrat pe alt proiect și, cumva, mi-am luat gândul de la actorie”.

Actrița Ella Prodan (42 de ani) mărturisește, în exclusivitate pentru Unica.ro, că a fost atrasă de aparenta aroganță a soțului ei. La nuntă nu au avut nicio tradiție, nici măcar nu s-a lăsat furată. Recunoaște că la primul rol din viața ei nu a avut deloc experiență, ci doar intuiție și că, odată cu trecerea timpului, i-a mai dispărut inconștiența din tinerețe.

Ella Prodan a trecut și prin perioade grele: „Odată cu maternitatea a venit și izolarea, iar asta m-a afectat destul de mult. Aveam un ritm de viață alert și s-a oprit totul brusc”

Talentata actriță are o căsnicie fericită cu soțul ei, kuweitianul Mohamed Atta Elmanan, și se bucură de cei doi copii ai lor, o fetiță și un băiat. Ella Prodan recunoaște că a încercat să nu se lase afectată de mentalitatea unor persoane din mediul online care au comentat în legătură cu căsnicia lor interrasială.

„Au fost multe persoane care au reacționat negativ în spațiul online, însă eu nu am pus la suflet. Mai neplăcute au fost unele comentarii legate de copiii noștri”, recunoaște Ella Prodan.

Ella Prodan recunoaște că și-ar dori să joace un personaj dintr-un film de epocă și că i s-a întâmplat să renunțe la anumite scenarii pentru că nu s-a regăsit în personajele cerute. Își aduce aminte cu drag de perioada Divertis, unde „m-au primit cu brațele deschise în gașca lor și m-au ajutat foarte mult să îmi explorez latura comică”.

Ella Prodan vorbește cu drag despre perioada Divertis

Multă lume te cunoaște datorită colaborării cu Divertis. Ce îți mai aduci aminte din acea perioadă?

Showul Divertis a fos unul dintre cele mai frumoase și îndelungate proiecte în care am fost implicată. Îmi amintesc cu multă nostalgie de anii aceia în care am avut ocazia să interpretez o mulțime de roluri diferite și foarte interesante. Mă gândesc cu mult drag și bucurie la toți oamenii din trupă, pe care i-am admirat de mică și pentru care port un respect deosebit! M-au primit cu brațele deschise în gașca lor și m-au ajutat foarte mult să îmi explorez latura comică.

Ella Prodan în perioada Divertis. Sursă foto: Arhivă personală

De ce ați încheiat colaborarea?

Am jucat împreună din 2009 până în 2014, câțiva ani în PRO și apoi la TVR. După care, pur și simplu, au încheiat colaborarea cu televiziunea, automat și colaborarea noastră.

Ella Prodan, dezvăluiri din culisele serialului „Iubire cu parfum de lavandă”

Cum a fost în prima zi de filmare la „Iubire cu parfum de lavandă”? Vreo întâmplare haioasă?

Ca în orice început, pașii au fost făcuți cu mai multă precauție și mai puțină relaxare (râde). Dar, încet-încet, am început să descopăr echipa, colegii, locul și m-am relaxat. Cât despre fazele haioase, m-a amuzat foarte tare faptul că în Podișor, satul în care filmăm, majoritatea animalelor au nume de oameni (râde).

„Este mult mai dezinhibată decât aș îndrăzni eu să fiu”

Cât din Claudia se ragăsește în Ella? Ți-a luat mult să-ți înțelegi personajul?

Cred că sunt părți din Claudia în care mă regăsesc, cum este latura ei amuzantă și jucăușă. Ea este, totuși, mult mai dezinhibată decât aș îndrăzni eu să fiu. Și mă bucur că pot să-mi explorez puțin și zona asta, poate chiar mă ajută. Am înțeles destul de ușor ce se dorește de la personajul meu și cred că am reușit să îi dau un contur interesant. M-au ajutat mult direcțiile date de regizori și de acting coach-ul de pe set. Îmi place și mă ajută să lucrez în echipă.

Claudia, deşi ușor controversată pentru viața (mai) conservatoare de la sat, mi-a devenit dragă încă de la primul episod. Îmi place faptul că este dezinvoltă şi asumată, are simțul umorului dezvoltat. E senzuală și jucăușă iar această combinație este una care, cu siguranță, va cuceri publicul.

Ella Prodan joacă în „Iubire cu parfum de lavandă”. Sursă foto: Arhivă personală

Ella Prodan și prima experiență ca actriță: „Și acum mă minunez cât de mult curaj am avut”

Cum era Ella când juca în „Anticamera” și cum este astăzi, în rolul Claudiei din „Iubire cu parfum de lavandă”? Ce ai câștigat și ce ai pierdut în toți acești ani?

„Anticamera” a fost primul meu proiect și pe atunci nici măcar nu eram actriță „cu acte în regulă”, cum s-ar zice. Nu aveam deloc experiență și am făcut totul din intuiție. Și acum mă minunez cât de mult curaj am avut!

Poate că asta am mai pierdut de-alungul timpului: curajul ăsta aproape inconștient. Între timp am câștigat experiență (nu doar reușite, ci și dezamăgiri, frustrări) care mi-au pus o bază mai solidă. Acum îmi este mai ușor să muncesc fără să fiu atașată de ideea de perfecțiune.

Adevărul despre Jane Seymour

Ai fost privilegiată să joci alături de Jane Seymour?

Ei, uite, chiar dacă numele noastre au fost pe același afiș, eu nu am avut nicio secvență cu ea și, prin urmare, nu am avut ocazia să o întâlnesc. Din păcate Jane Seymour nu a venit în România nici pentru premiera filmului…

Ella Prodan alături de Magda Catone. Sursă foto: Arhivă personală

Ella Prodan recunoaște: „Nu mai eram atât de sigură că îmi doresc să mai joc”

Ești selectivă atunci când îți alegi rolurile?

Mi-ar plăcea să ajung la nivelul asta, dar asta ar însemna să mi se ofere roluri cel puțin în fiecare lună. Nu este cazul, însă, recunosc, mi s-a întâmplat să nu mă regăsesc deloc într-un scenariu pe care l-am primit și am refuzat politicos.

Cât despre castingul pentru serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, el a venit într-un moment în care nu mai eram atât de sigură că îmi doresc să mai joc. În ultimul an m-am concentrat pe alt proiect și, cumva, mi-am luat gândul de la actorie. Dar viața te surprinde așa cum numai ea ştie!

Am fost la casting şi, surpriză, am luat rolul în aceeaşi zi. M-am bucurat să intru în acest proiect care se anunță grandiose. O producție semnată de Ruxandra Ion, o somitate în domeniu, alături de oameni frumoşi, talentați şi dedicați

Există vreun personaj pe care nu l-ai jucat încă, dar nu vrei să-l ratezi?

Mi-ar plăcea mult să joc într-un film de epocă. Mă fascinează costumele din perioada aceea și modul de viață de atunci.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Să dansez! Asta am făcut toată copilăria mea. Nu într-un studio, ci în fața oglinzii. Dansam cu orele!

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

La mama. Eram mai apropiată de ea.

Ella Prodan a fost o rebelă în timpul liceului

Cum erai la liceu, rebelă sau premiantă?

Am fost destul de rebelă, însă, în ultimul an m-am pus pe învățat și chiar am luat bac-ul cu o notă foarte bună.

În 2019 te-ai cununat religios cu Mohamed Atta Elmanan, oficial al Ambasadei Statului Kuweit în România. Te simți schimbată cu ceva, după atâția ani?

Soțul meu a fost PR-ul Ambasadei Statului Kuwait la București, nu oficial, așa cum s-a scris în presă la acel moment. Sunt mai așezată și mai matură, o schimbare în bine, aș zice.

Ella Prodan și familia ei. Sursă foto: Arhivă personală

„Mai neplăcute au fost unele comentarii legate de copiii noștri”

Nu suntem cel mai înțelegător popor când este vorba de iubirea interrasială. Ai avut de-a face cu răutatea, cu gura lumii?

Da, au fost multe persoane care au reacționat negativ în spațiul online, însă eu nu am pus la suflet. Mai neplăcute au fost unele comentarii legate de copiii noștri. Sunt convinsă că, încet-încet, gândirea oamenilor va evolua.

Ella Prodan își amintește primele întâlniri cu actualul ei soț: „Era cam arogant pentru gustul meu”

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe soțul tău? Ce ai gândit atunci când l-ai văzut prima dată?

L-am cunoscut în București, printr-un prieten comun. Era cam arogant pentru gustul meu, dar poate că fix asta m-a intrigat la el (râde).

La nuntă ați avut și tradiții din țara lui?

Am avut o nuntă fără tradiții. Am sărit chiar și peste “furatul miresei”.

Cum este mămica Ella? Relaxată, te mai sperii uneori, severă?

Ha! Grea întrebare! I-am întrebat pe copii și au spus așa: severă, uneori rea și foarte drăguță (râde). În concluzie, sunt o mamă ca oricare alta.

Care este cel mai greu lucru cu care a trebuit să te obișnuiești, de când ai devenit mamă?

Să dorm întrerupt și să mă simt obosită continuu…

„Odată cu maternitatea a venit și izolarea”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Odată cu maternitatea a venit și izolarea, iar asta m-a afectat destul de mult. Aveam un ritm de viață alert, cu facultatea, spectacole și filmări (Divertis) și s-a oprit totul brusc. Apoi, mi-a fost greu să reintru în circuit.

Ella Prodan a trecut prin momente grele. Sursă foto: Arhivă personală

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Sunt foarte înțelegătoare. Unii ar zice că e, mai degrabă, un defect, dar mie îmi place asta la mine. Dacă ar fi să numesc un defect, ar fi “lipsa de stare”. Tot timpul simt nevoia să fac ceva. Nu prea îmi dau timp de odihnă.

Ai făcut compromisuri în viață?

Mă bucur că nu am fost nevoită să fac vreun compromis până acum. Lucrurile s-au așezat în ritmul lor, am încercat să nu le forțez.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

Mă puteți urmări în cel mai nou serial de pe Antena 1, „Iubire cu parfum de lavandă” și pe canalul de youtube Universul Parental, un podcast dedicat familiei.

