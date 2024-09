Povestea de dragoste dintre Dan Chișu și Alina Chivulescu. Între ei este o diferență de vârstă de 19 ani: „Toată viața am avut numai gânduri că voi rămâne burlac”

Dan Chișu și Alina Chivulescu formează un cuplu de aproximativ zece ani și sunt căsătoriți de șase. Actorul în vârstă de 69 de ani este invitat special în cel mai nou serial de la Antena 1, „Iubire cu parfum de lavandă”. Cu această ocazie, ne-am îndreptat atenția către povestea de dragoste dintre el și soția lui, în vârstă de 50 de ani.

Cum a început povestea de dragoste dintre Dan Chișu și Alina Chivulescu

Dan Chișu și Alina Chivulescu formează un cuplu discret din anul 2014 și sunt căsătoriți din 2018. Perechea locuiește în Franța, pe Coasta de Azur, însă se întoarce frecvent în țară pentru diferite proiecte pe micul sau marele ecran. Actorii s-au cunoscut prin intermediul aceluiași avocat de divorț. Dan venise să i se recunoască divorțul din Franța, în timp ce Alina venise pentru propriile acte de divorț.

Între anii 1999 și 2003, Alina Chivulescu a fost căsătorită cu omul de afaceri Mihai Cuptor, alături de care are un fiu, Michael Cuptor, în vârstă de 24 de ani. La rândul lui, Dan Chișu are un fiu, Andrei Hărăbor, din fosta relație cu actrița Manuela Hărăbor.

„Toată viața am avut numai gânduri că voi rămâne burlac”

Regizorul a mai format în trecut cupluri cu Mihaela Rădulescu, Roxana Blagu ex-Trident, modelul Rosana Oprea și stilista și jurnalista Maria Andrei. Dintre acestea, cea mai lungă a fost cu Mihaela Rădulescu. Relația lor a durat patru ani și s-ar fi încheiat din cauză că actorul nu își dorea să se căsătorească și să întemeieze o familie.

„Eu, care toată viața am avut numai gânduri că voi rămâne burlac, am avut marea revelație. Când ignori ceva, după ani de zile umbli printre amintiri și vezi că mintea de acum parcă nu a făcut cea mai bună mișcare atunci”, spunea Dan Chișu în 2005, pentru 9am.ro.

„Ne înțelegem atât de bine de parcă ne-am cunoaște de-o viață”

Fiecare relație eșuată l-a adus pe Dan Chișu cu un pas mai aproape de actuala soție, deși amândoi își juraseră că nu se vor recăsători.

„Și ce fac minus cu minus? Ne-am căsătorit și suntem fericiți. Dar suntem conștienți că în oricare alt moment, dacă am fi încercat, nu am fi reușit. Înțelepciunea mea, mai mică, a ei, mai mare, nu mai e slalomul printre defectele celuilalt. Noi ne înțelegem atât de bine de parcă ne-am cunoaște de-o viață. Cu toate că ne știm de vreo 30 și ceva de ani, fără să se fi întâmplat nimic până acum opt. Au scris niște ziare: «Vai, s-a reluat relația!». Nu e adevărat, nu am avut niciodată o relație. Ne-am cunoscut, eu am admirat-o, atât, până în 2014”, a povestit Dan Chișu în trecut.

„Suntem de nedespărțit”

Deși s-au cunoscut prin intermediul avocatului de divorț, relația lor a început mult mai târziu, după premiera filmului „Selfie”, eveniment la care au stat unul lângă celălalt. Dan a fost impresionat de înțelepciunea Alinei, iar Alina de inteligența lui Dan.

„El e un om foarte activ, foarte deștept, super deștept, prezent. Mi se pare mișto! E un călător nativ. Nu știu de când suntem împreună. Am filmat la Cristina Iacob, am filmat «Selfie». După care, întâmplător, am stat la premieră unul lângă celălalt. Și cam așa a fost povestea, iar de atunci suntem de nedespărțit. Nu s-a schimbat nimic. Ne-am căsătorit în ziua în care Michael a făcut 18 ani și o zi. El a fost martorul meu”, mărturisea actrița în 2023, în emisiunea „La Măruță”.

Alina și Dan sunt căsătoriți în aceeași zi, 21 iulie, ea în 1974, el în 1955.

Foto: Instagram/@alina.chivulescu

