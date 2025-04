Victor Ponta a fost intens criticat după ce a dezvăluit că el a ordonat să fie inundate mai multe sate din România în anul 2014, când era premier, pentru a salva Belgradul. Acum, politicianul, care candidează la Președinția României, spune că a luat această decizie pentru a salva viețile oamenilor și consideră că tocmai de aceea va fi un președinte bun pentru România.

Victor Ponta, noi declarații despre inundațiile din 2014

Victor Ponta a afirmat, în cadrul unui interviu acordat evz.ro, că el a ordonat deschiderea Porților de Fier și inundarea unor sate din România în anul 2014, pe vremea când era prim-ministru, pentru a evita, spune el, inundarea Belgradului.

Politicianul a fost intens criticat după ce a făcut această dezvăluire, inclus de poetul Mircea Dinescu, a cărui casă a fost afectată de inundațiile de atunci. Acesta a precizat că îl va da în judecată pe Ponta pentru suma de un milion de euro.

Acum, fostul premier a revenit în mediul online și susține că este „mândru” că a luat acea decizie dificilă care a dus la salvarea vieților omenești.

„Am salvat vieți omenești! Și sunt mândru că am avut puterea să fiu un lider adevărat, un lider care are grijă de oameni! Așa voi face și ca Președinte! Noi, românii, vom fi mereu buni vecini — vom ajuta la greu și ne dorim să fim ajutați la greu! Așa e viața și nu trebuie să ne schimbăm! Nu înțeleg această “inundație” de ură și minciună venită din partea celor care, în 2014, erau colaboratorii mei cei mai apropiați! Bineînțeles că decizia mea a fost corectă (atât tehnic, cât și uman): nu a existat nicio victimă în zona Dunării și nici pagube materiale semnificative. Sigur, Gorjul și Vâlcea nu sunt județe prin care trece Dunărea; dar este la fel de sigur că am fost personal în Gorj și Vâlcea și i-am ajutat pe oameni!”, a explicat Victor Ponta.

Acesta spune că va fi capabil să ia decizii dificile și pe perioada mandatului de președinte, dacă va fi votat pe 4 mai.

„Așa am acționat ca Prim-Ministru și așa voi acționa și ca Președinte! Iar cei care, în 2014, erau lângă mine și acum mint și mă înjură, probabil că vor fi sancționați chiar de români si de Dumnezeu, nu de mine!”, a completat el.

Reacția lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea deținea funcția de vicepremier când Victor Ponta era prim-ministru și au avut loc inundațiile în anul 2014. Acum, după declarațiile candidatului la alegerile prezidențiale, Dragnea spune că acesta „denaturează adevărul în avantajul lui”.

„Ponta bate câmpii ca de obicei şi, ca orice mitoman, la un moment dat minciunile ţi se sparg în faţă. La acel moment, Belgradul era deja inundat, erau deja mari probleme acolo, nu mai avea cu ce să ajute Victor Ponta Belgradul. (…) Nu a dat Victor Ponta drumul la apă ca să salveze Belgradul, este exclus aşa ceva”, a declarat Liviu Dragnea pentru știripesurse.ro.

Acesta este de părere că argumentele aduse de Ponta pentru a justifica cetățenia sârbă au rolul de a ascunde adevăratul motiv și anume „planul de rezervă” al fostul premier, înc azul în care era condamnat în justiție.

„Înainte de orice, asta trebuie să remarc că Ponta e un mitoman. Suferă de mitomanie, el denaturează adevărul în avantajul lui. A plecat de la faptul că el a vrut să ascundă motivul real al faptului că are şi cetăţenia sârbă. El şi-a luat cetăţenia sârbă, iar dacă ieşea prost cu dosarele voia să meargă în Serbia, la fel ca şi prietenul lui, Sebi Ghiţă”, a precizat Dragnea.

„La acel moment, Belgradul era deja inundat, erau deja mari probleme acolo, nu mai avea cu ce să ajute Victor Ponta Belgradul. El îmi delegase mie toate atribuţiile atunci pentru că mi-a zis că el nu se pricepe, nu înţelegea nimic.(…) Nu a dat Victor Ponta drumul la apă ca să salveze Belgradul, este exclus aşa ceva. Încă o dată o spun şi nu o spun cu răutate: Victor Ponta este bolnav, are această boală şi o ştiu de mult. La un moment dat oricăui mitoman îi bubuie în faţă”, a mai spus Liviu Dragnea.

Ce spune Doina Pană, fostul ministru al Apelor

La rândul ei, Doina Pană, fost ministru al Apelor, spune că România nu a fost nevoită să deschidă Porțile de Fier, așa cum a afirmat Victor Ponta.

„E ceva ce țin minte toată viața, eram într-o tensiune uriașă, vă dați seama. Urmăream toată ziua debitul Dunării, împreună cu ungurii, cu sârbii. Ca să înțeleagă toată lumea, noi nu am avut mai mult de 13.200 de metri cubi pe Dunăre. Ce înseamnă asta? La 13.800 de metri cubi trebuie să deschizi la Porțile de Fier, dar pentru că s-a rupt digul la sârbi, noi nu am fost nevoiți să deschidem Porțile de Fier. Nu știu ce ordin a dat dumnealui peste structurile românești, ce înțelegere a avut. Eu nu știu nimic de nicio înțelegere”, a declarat Doina Pană la Antena 3 CNN.

Mai mult, fostul ministru al Apelor a afirmat că nu înțelege de ce candidatul la alegerile prezidențiale a adus în discuție o situație care nu a existat.

„Am o stimă deosebită pentru Victor Ponta, pentru că, pe problemele pe păduri m-a sprijinit, mi-a ținut spatele în situații foarte grele. Acum nu-l înțeleg, nu știu de ce trebuia să vorbească de acest episod care n-a existat, sau, așa cum spune dumnealui, a dat ordin peste structurile românești. Nici măcar n-am aflat. Doar acum”, a mai spus Doina Pană.

