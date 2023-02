Lăsata Secului pentru Postul Paștelui 2023. Tradiții creștinești

Lăsata Secului anunță Postul Paștelui 2023, cel mai lung și aspru post al anului. Enoriașii care vor să țină postul Paștelui se pregătesc din timp, din ziua în care se ține Lăsata Secului, după canoane vechi și tradiții creștinești.

Cuprins 1 Duminica Înfricoșătoarei Judecăți – Lăsata Secului de carne

2 Duminica Izgonirii lui Adam din Rai – Lăsata Secului de brânză

3 Lăsata Secului pentru Postul Paștelui, semnificațiile spirituale

4 Ce înseamnă expresia ”lăsata secului”

5 Ce tradiții se respectă la începutul postului

6 Tradiții în prima zi din Postul Mare

Lăsata Secului îi ajută pe toți credincioșii care vor să țină Postul Paștelui să se pregătească nu doar trupește, dar și sufletește pentru lunga perioadă de ajunare, înainte de Învierea Domnului.

Lăsata Secului pentru Postul Paștelui 2023 se petrece în două etape, pe care cei mai credincioși dintre români le respectă cu sfințenie. Postul Paștelui începe luni, pe data de 27 februarie, și va ține 48 de zile, până pe data de 15 aprilie, în Sâmbăta Mare dinainte de Sfintele Paști.

Înainte de a începe perioada lungă de post, credincioșii se pregătesc de Lăsata Secului care se ține timp de două duminici consecutive:

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți care este notată în calendarul ortodox pe data de 19 februarie 2023;

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, care se ține pe data de 26 februarie 2023.

În aceste două duminici se renunță la carne și apoi la brânză și ouă, iar credincioșii respectă mai multe tradiții care sunt legate de Săptămâna Albă sau săptămâna brânzei.

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți – Lăsata Secului de carne

Icoana judecatii de apoi

Duminica Înfricoşatei Judecăţi sau Duminica lăsatului sec de carne marchează a treia săptămână a perioadei în care ne pregătim pentru Postul Mare. Este numită şi Duminica lăsatului sec de carne deoarece, în mod tradiţional, este ultima zi în care se mănâncă produse din carne înainte de Sfintele Paşti.

În săptămâna care urmează, creştinii ortodocşi se abţin de la a consuma carne, dar încă mai mănâncă produse lactate şi ouă. Din acest motiv, săptămâna care urmează mai este numită şi Săptămâna Albă. În unele comunități bisericești este admis şi consumul de peşte. Săptămâna Albă simbolizează perioada fără de păcate a lui Adam și a Evei în Rai, de aceea ea este urmată de Duminica Izgonirii lui Adam din Rai.

La slujba din Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, preoții citesc din Evanghelie parabola lui Hristos despre Judecata de Apoi. Această parabolă ne învață că nu este suficient să Îl vedem pe Iisus, ci să ne vedem pe noi aşa cum suntem, cu păcatele noastre, şi să ne întoarcem acasă la Dumnezeu precum fiul rătăcitor.

Mântuirea şi Judecata de Apoi vor ţine cont de fapte și deopotrivă de intenţii. Mila lui Dumnezeu nu va fi suficientă fără ascultarea personală. Toată evlavia şi rugăciunea trebuie să aibă ca scop ultim slujirea lui Hristos prin slujirea fiecărui credincios al Său. Cu cât suntem mai buni cu cei din jur, cu cât suntem mai drepți, cinstiți și generoși, cu atât îl slujim mai pe bine pe Dumnezeu și nu avem a ne teme de Judecata de Apoi.

Din Evanghelie, credinciosul aude:

… căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. …. adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut (Matei 25 ).

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai – Lăsata Secului de brânză

Izgonirea lui Adam

Această zi, cu o semnificație deosebită înainte de Postul Paștelui, mai este numită și Duminica Iertării. Ea vine după Săptămâna Albă, în care se ține post de carne. Din această duminică până la Paște trebuie să ne abținem și de la brânză, lapte sau ouă, adică de la toate alimentele de dulce.

Evanghelia care se citește în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai ne arată care este adevărata menire a postului pentru care ne pregătim.

”Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii; că ei își întunecă fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă: și-au luat plata lor. Tu însă, când postești, unge capul tau și fața ta o spală. Ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.” (Matei 6, 14-21)

Lăsata Secului pentru Postul Paștelui, semnificațiile spirituale

Lăsata Secului de brânză are o importanță deosebită pentru orice creștin, nu doar pentru că marchează începutul Postului Paștelui 2023, ci mai ales drumul sufletului spre Înviere.

Pilda lui Iisus spune că, în această zi dinaintea Postului Mare, trebuie să ne curățăm de păcate, să ne îndreptăm greșelile și mai ales să îi iertăm pe cei din jur. Este duminica iertării, iar sufletul nostru trebuie să intre în post mai ușor și mai curat. Trebuie să cerem iertare celor cărora le-am greșit și să iertăm pe cei care au greșit față de noi.

De asemenea, Evanghelia ne arată că nu trebuie să fim triști când postim sau să ne lăudăm cu acest lucru. Sufletul nostru trebuie să fie bucuros pentru că se curăță în post și se luminează prin credință.

Postul alimentar este deopotrivă la fel de important precum postul sufletului. De aceea, rânduielile bisericești ne îndeamnă să ținem Lăsata Secului de carne și apoi de brânză înainte de Postul cel Mare. De multe ori auzim că nu postul alimentar este important, ci numai cel spiritual. În realitate, cele două se completează și se sprijină unul pe celălalt. Nu poți ține postul spiritual, dacă te delectezi cu toate plăcerile lumii și nu faci nici cel mai mic sacrificiu pentru credință.

Să nu uităm că postul presupune totodată renunțarea la petreceri și la plăcerile trupești,

Ce înseamnă expresia ”lăsata secului”

Lăsata secului pare o expresie destul de greu de cuprins mai ales pentru credincioșii tineri, mai puțin obișnuiți cu limbajul bisericesc. De regulă, cuvântul ”sec” este înțeles ca ceva uscat, fără grăsime, așa cum trebuie să fie alimentele de post.

Dar ”secul”, din punct de vedere etimologic vine de la termenul latin ”saeculum”, tradus la noi prin ”secol”, adică perioada de 100 de ani care marchează o generație. Prin extensie de sens, saeculum poate fi înțeles drept viața lumii, viața unei generații.

Așadar, Lăsata Secului înseamnă ceva mult mai profund decât renunțarea la mâncărurile cu grăsime. Ea semnifică ”lăsarea lumii”, îndepărtarea de cele lumești pentru a ne întoarce mai mult către Dumnezeu, către credință, către smerenie și către propriul suflet.

Ce tradiții se respectă la începutul postului

Așa cum o cere tradiția, înainte de Postul cel mare al Sfintelor Paști, credincioșii țin Săptămâna Albă, în perioada 20 – 25 februarie, urmată de Lăsata Secului de brânză pe data de 26 februarie.

În această perioadă, nu sunt permise petrecerile, nu se țin mese cu muzică, cumetrii sau nunți.

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, înainte de a începe Postul Paștelui 2023, gospodinele pregătesc o masă mai îmbelșugată, cu multe bucate, dar fără să folosească lapte și brânză sau carne. În unele zone se consumă totuși pește sau icre, dar principalele alimente sunt fasolea, orezul, legumele și gogoșile simple, făcute fără lapte și ouă.

Masa aceasta se servește seara în familie sau cu prietenii apropiați. Se obișnuiește în multe zone din țară ca finii să vină la nași acasă și să aducă și un dar simbolic, însă nu alimente de dulce. Prin această vizită, finii își cer iertare simbolic de la părinții lor spirituali și se împacă, dacă au fost disensiuni între ei. La sfârșitul mesei, musafirii consumă câte un ou fiert și spun ”oușor, oușor, să-mi fie postul ușor!”

În unele zone din Moldova sau Transilvania, de Lăsata Secului se aprindeau focuri mari pe dealuri sau la marginea satelor pentru a alunga întunericul și frigul iernii. Oamenii aprindeau focuri cu rol purificator și protector, pentru curățarea întregii comunități de păcate și pentru alungarea duhurilor rele.

Tradiții în prima zi din Postul Mare

Lăsata Secului de brânză este urmată de începutul Postului Sfintelor Paști. Prima zi de post din 2023, adică data de 27 februarie, este cunoscută în popor drept Lunea curată. În această zi, gospodinele nu fac altceva decât să spele bine toate vasele și să le pună deoparte pe cele în care au gătit carnea.

Pe vremuri, la țară, femeile găteau preparatele de post în alte vase curate, în care nu fierseseră niciodată lapte sau carne. Iar pe cele folosite pentru carne le frecau bine cu leșie, le limpezeau și le puneau în pod până la Paște, când le scoteau să pregătească preparatele din carne de miel.

Postul Sfintelor Paști va dura 48 de zile. El este împărțit în Postul Păresimilor, până în Duminica Floriilor, când este dezlegare la pește, și apoi Postul Pascal care ține o săptămână, până în Duminica Paștelui.

Posturile care preced marile sărbători au o importanță deosebită pentru credincioșii care simt o comuniune deosebită cu Dumnezeu. De aceea, înainte de începerea postului, în duminica în care se ține Lăsata Secului de brânză, dar și în alte duminici din timpul postului este bine să ne spovedim și să ne rugăm pentru iertarea păcatelor.