Femeie din Constanța, diagnosticată greșit cu cancer. Ce despăgubiri va primi după ce i-a fost extirpat un sân

O femeie din Constanța a fost diagnosticată greșit cu cancer mamar, iar medicii au decis să îi extirpe sânul afectat. Doar că, doi ani mai târziu, pacienta a aflat că de fapt nu a avut niciodată cancer. De atunci a luptat prin tribunale pentru a i se face dreptate. Totuși, aceasta spune că viața ei nu va mai fi niciodată la fel, mai ales că a intrat într-o depresie adâncă pe care încă o tratează.

Femeie din Constanța, diagnosticată greșit cu cancer mamar

Maria Tusă a fost diagnosticată cu cancer mamar în anul 2008, când a mers la medic după ce a simțit că are un nodul la sân. Ajunsă la medicul oncolog i-au fost făcute multiple analize, precum și o mamografie și a primit un diagnostic dur: neoplasm mamar. Acesta a sfătuit-o să accepte intervenția chirurgicală, iar pacientei i-a fost extirpat un sân.

„Doamna a ascultat în tot ceea ce i s-a spus, a mers, a făcut intervenția chirurgicală de rezecție totală a sânului cu tot cu ganglionii axiali. Ulterior a mai făcut încă două ture de chimioterapie, de asemenea inutile, și a fost lăsată fără tratament”, a afirmat avocata Mihaela Ispas pentru Știrile Pro TV.

Doi ani mai târziu, femeia a mers la un consult la Institutul Oncologic din București, unde medicii au stabilit că nu a avut niciodată cancer, iar sânul i-a fost îndepărtat fără motiv.

Atunci, pacienta a dat în judecată medicul și spitalul care au diagnosticat-o greșit.

„A fost groaznic, atâția ani, atâtea instanțe de judecată, de atâtea ori prezentă, nu am lipsit niciodată de acolo și a fost… nu știu, super greu pentru mine. M-au dărâmat psihic, dar am învățat că trebuie să rămân în picioare să merg mai departe”, a afirmat Maria Tusă.

CEDO i-a dat câștig de cauză

Cazul Mihaelei Tusă a ajuns și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) care i-a dat câștigat de cauză și a stabilit suma de 9.700 euro drept despăgubiri.

„A sancționat pe articolul 8 din convenție încălcarea dreptului la viață și familie. Este o premieră și înțeleg că colegii mei o folosesc din belșug în toate dosarele de malpraxis din țară”, a precizat avocata pacientei.

De asemenea, Tribunalul Constanța a decis zilele trecute că medicul oncolog a comis un malpraxis și împreună cu Spitalul Județean trebuie să-i plătească pacientei despăgubiri de 50.000 de euro.

Deși a câștigat în instanță, Maria Tusă spune că viața ei s-a schimbat complet. Aceasta a intrat în depresie și merge la psihiatru pentru a-și reveni.

„Mă bucur că am câștigat. Depresia la mine, m-a dărâmat… n-am mai fost conștientă câteva luni de zile, până am fost obligată să merg la psihiatru să recunosc că am o problemă și de atunci am o problemă, de atunci iau tratament psihiatric. Îl iau, mă liniștesc, dar viața mea unde este? Mi-o poate da cineva înapoi? Nu. Nimeni”, a mai spus pacienta îndurerată.

