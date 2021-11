Un bărbat a aflat că i-a fost vândută casă cât timp a fost plecat la muncă în altă țară

Un britanic a avut parte de o experiență de coșmar. Casa lui a fost vândută fără să știe, în timp ce el se afla la muncă în altă țară. Când s-a întors în Anglia, proprietatea lui era în renovare.

Părintele Mike Hall, care lucra de o perioadă în Ţara Galilor, a aflat de la vecini că imobilul în care locuia a fost vândut fără știrea lui. Bărbatul s-a întors în orașul Luton, situat la 50 km nord vest de Londra, și a văzut casa în renovare, iar la ușă i-a răspuns noul proprietar.

M-am dus la uşă, am încercat cheia, n-a mers şi mi-a deschis un om. L-am dat la o parte şi am intrat. Nu înţelegeam ce se întâmplă. Am fost şocat să văd casa goală: toată mobila, covoare, draperii, tot-tot dispăruse din casă, a povestit acesta, potrivit adevărul.ro.