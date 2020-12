Alexandru Rafila și soția sa, confirmați pozitiv cu COVID-19. De unde au luat virusul

Alexandru Rafila (58 de ani), reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a anunțat s-a infectat cu SARS-CoV-2.

În cursul zilei de luni, 7 decembrie, soția profesorului Rafila a fost depistată pozitiv cu COVID-19.

Rafila spune că primul test pentru COVID-19 a ieșit negativ, dar l-a repetat, iar al doilea a ieșit cu rezultat pozitiv. Alexandru Rafila se află acum în izolare la domiciliu și se simte bine. Chiar dacă a ținut cont de măsurile de protejare împotriva SARS-CoV-2, Rafila și soția lui s-au îmbolnăvit după ce au stat la masă cu un prieten de familie care fusese testat pozitiv cu puțin timp în urmă.

„Deocamdată mă simt bine. Nu am probleme deosebite. Am purtat mască, dar problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat, după câteva zile, că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu noul coronavirus”, a spus Alexandru Rafila, la Antena 3.

Foto – Facebook

