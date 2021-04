Vești bune: restricțiile se ridică în București! Ce înseamnă acest lucru

Anunțul a fost făcut de prefectul Alin Stoica, după ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Decizia intră în vigoare în noaptea dintre luni și marți. Cu toate astea, efectele ar putea începe să fie vizibile abia din weekend, întrucât restricțiile erau valabile atunci, când magazinele și terasele se închideau la 18:00, iar interdicția de circulație începea cu ora 20:00.

Astfel, din acest weekend, terasele și magazinele vor rămâne deschise până la 21:00, iar oamenii vor avea să circule liber până la ora 22:00, la fel ca în restul săptămânii. De asemenea, se redeschid și sălile de sport.

„Putem să ne deplasăm în afara domiciliului, în perioada 05.00 – 22.00, în fiecare zi a săptămânii”, a zis Alin Stoica, citat de Libertatea. „Nu mai există interdicția aplicată sălilor de sport, de a funcționa. Acestea sunt singurele modificări care au fost făcute”.

Pentru a fi redeschise restaurantele, cinematografele și sălile de spectacol, este nevoie ca rata de infectare să scadă sub 3 la mie. Alin Stoica a declarat, potrivit Digi24: „Sălile de spectacol, la fel ca restaurantele, vor fi deschise parțial și anume capacitatea de 30%, după ce indicele de infectare va scădea sub 3 la mie. Sunt stabilite deja măsurile pentru perioada Paștelui, știm că încărcarea magazinelor va fi mare. Am discutat cu clerul despre modalitatea în care se vor desfășura slujbele. Lucrurile sunt sub control”.

Premierul Florin Cîțu a postat și el un mesaj încurajator pe Facebook cu privire la situația din București: „O veste foarte bună! Astăzi rata de infectare în București a scăzut sub 3,5 la mia de locuitori. Le mulțumesc bucureștenilor pentru că au înțeles că e nevoie să respecte măsurile de siguranță! Este foarte important să păstrăm acest trend, pentru a ajunge treptat la ridicarea tuturor restricțiilor”.

Foto: 123rf.com