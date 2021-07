Eradicarea variolei ar fi fost imposibilă în era social media, potrivit lui Anthony Fauci

Imunologul Anthony Fauci a vorbit la CNN despre întreaga situație, spunând: „Dacă am fi avut respingerea vaccinurilor pe care o vedem în unele media, nu cred că ar fi fost posibilă eradicarea variolei. Probabil că am mai avea variolă şi probabil că am mai avea poliomielită în această ţară, dacă am fi avut genul de informaţii false care sunt răspândite acum”.

La rândul său, președintele american Joe Biden i-a acuzat pe operatorii rețelelor social media că „ucid oamenii”, din prisma faptului că permit informațiilor false să circule liber, în contextul în care Statele Unite ale Americii caută să relanseze campania de vaccinare, care în prezent stagnează – ca în România, de altfel.

Facebok a răspuns criticilor lui Biden, spunând că totuși „salvează vieți” prin măsuri care, potrivit oficialilor companiei, permit utilizatorilor să aibă acces mai bun la vaccin.

În secolul douăzeci, variola a făcut aproape 300 de milioane de morți – mai mult decât conflictele armate. Ea a fost declarată oficial eradicată de către Organizația Mondială a Sănătății în anul 1980, datorită eforturilor globale de vaccinare lansate în urma celui de-al Doilea Război Mondial, după cum arată Libertatea.

Poliomelita a fost eradicată oficial din anul 2020 în Africa, mulțumită vaccinului. Boala rezistă însă în Asia, Pakistan și Afganistan, fiind endemică și ducând la paralizia copiilor mici.

În Statele Unite ale Americii, eșecul campaniilor de vaccinare este explicat prin neîncrederea populațiilor rurale în vaccin și prin credința în teoriile conspiraționiste împotriva persoanelor musulmane.

În România, campania de vaccinare este însă în declin. Duminică, 18 iulie, a fost înregistrat cel mai mic număr de persoane vaccinate din ultimele șapte luni. De la începutul campaniei de imunizare și până acum, 4.877.205 persoane au fost imunizate, dintre acestea 4.719.068 primind schema completă.

