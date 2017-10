(P) De ce sa apelezi la epilarea definitiva cu laserul Dioda?

Stim ca una dintre preocuparile femeilor este de a avea o piele fina si catifelata. Unele prefera metodele clasice, cum ar fi epilarea cu ceara, fie cu epilatorul electric ori indepartarea parului cu lama de ras. Insa, in ultima vreme, tot mai multe femei apeleaza la epilarea definitiva.

Epilarea definitiva a capatat din ce in ce mai mult succes datorita rezultatelor eficiente si sigure de eliminare a firelor de par nedorite. Mai mult decat atat, s-au observat beneficii importante pe care le aduce epilarea definitiva, cum ar fi tratarea foliculitei, reducerea considerabila a firelor de par crescute pe sub piele si absenta iritatiilor pielii cu care se confrunta femeile atunci cand apeleaza la metodele clasice.

Ce este epilarea definitiva cu laserul Dioda?

Epilarea cu LASER Dioda este cea mai performanta tehnologie care elimina firele de par, iar rezultatul poate persista cativa ani, sau poate fi chiar permanent, insa acest lucru depinde de reactia foliculului de par si de puterea lui de regenerare.

Laserul Dioda Elysion Pro foloseste principiul fototermolizei selective, adica atinge temperaturi foarte inalte pentru a elimina foliculul de par fara a afecta tesutul din jur.

Este un tratament non-invaziv si nedureros datorita sistemului de racire „crystal freeze” ce mentine o temperatura constanta de 6° C, oferind pielii o senzatie placuta si confortabila in timpul epilarii.

Inca de la prima sedinta, puterea si frecventa ridicata duc la eliminarea a peste 60% a firelor de par de pe suprafata tratata, iar firele de par devin mai rare.

Ciclul de crestere al firului de par are trei stadii: anagen (faza activa), catagen (faza de tranzitie) si telogen (faza de repaus). Singurul moment in care poate fi distrus este atunci cand este in faza activa.

Specialistii nostri recomanda un numar de 6 sedinte, insa pentru eliminarea completa a firelor de par nedorite, tipul tau de folicul de par si activitatea hormonala sunt cele care ne indica numarul de sedinte necesare pana iti atingi visul de a avea o piele fina in fiecare zi.

Laserul Dioda poate fi folosit pe orice zona a corpului; este redus mult timpul de tratament; economisesti timp si bani si te poti bucura de o piele fina si catifelata in fiecare zi.

Epilarea definitiva este indicata persoanelor care au piele inchisa la culoare, piele bronzata, prezinta sensibilitate mare la durere, cat si barbatilor cu densitate foliculara mare si par inchis la culoare.

Epilarea cu laserul Dioda are succes chiar si la persoanele cu parul roscat, ceea ce nu este posibil cu alte aparate existente pe piata.

Pentru a afla mai multe despre epilarea definitiva la Atelierul de Slabit, te invitam sa ne urmaresti pe pagina de web.

