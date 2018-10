Mirela Vaida este însărcinată. Va deveni mămică pentru a treia oară

Mirela Vaida, în vârstă de 36 de ani, este însărcinată în luna a cincea și va aduce pe lume un băiețel: „Aveam deja 30 de ani, eram căsătorită de trei ani cu Alexandru şi ne doream copii. Numai că, la fel ca în cazul multor familii, nu ne-a ieşit planul din prima. Eu am pierdut două sarcini şi, până nu mi-am făcut toate investigaţiile şi nu mi-am rezolvat toate problemele, nu prea s-a legat. Şi după aia s-a spart conducta. A venit Carla, la un an şi jumătate după aceea a venit Vladimir şi, după alţi doi ani şi jumătate, iată că vine şi al treilea copil, pe cale naturală, spontană, fără niciun tratament sau ajutor. Intru în luna a cincea. Or să fie mai mulţi băieţi în casă!”, – a declarat Mirela Vaida într-un interviu acordat pentru Ok! Magazine

Mirela Vaida s-a gândit la câteva nume, însă va fi o decizie grea având în vedere că și fetița sa are un cuvânt de spus: „Carla m-a mai văzut o dată cu burtică, deşi era micuţă. Sunt curioasă cum vor reacţiona, pentru că încă nu e vizibilă burtica şi nici n-am vorbit prea multe cu ei. Am întrebat-o, în schimb, pe Carla ce nume i-ar plăcea, dintre Tudor, Ştefan sau Iancu, şi ea mi-a spus că îi place Mircea. Parcă nu l-aş boteza Mircea, dar ne mai gândim. Eu aveam nişte variante dacă era fată, Elena sau Ana, dar n-a fost să fie fată. Dar se pare că o vom rezolva şi pe asta, că soţul meu mi-a zis într-o zi: „Dacă tot sunt trei acum, doi băieţi şi o fată, hai să mai facem unul, poate iese tot fată”, – a mai spus Mirela Vaida pentru sursa citată.

Sursă foto: arhivă Ringier, Instagram