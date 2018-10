țiile învățate de-a lungul vieții, despre provocările maternității și despre motivele pentru care nu a publicat poze cu fiica ei până acum.

Ella Maya a apărut în viața Andreei în urmă cu doi ani, la finalul procesului terapeutic și al căutărilor emoționale ale artistei, și a adus multe schimbări în viața acesteia. „Am devenit mai calmă, mai înțeleaptă, mai liniștită, nu mă mai enervează orice ca înainte, nu mai caut perfecțiunea. Când vezi pereții măzgăliți și plastilina împrăștiată pe jos, nu te mai enervează nimic, oricum ești plină de plastilină pe picioare. Viața mea a devenit ca un desen animat, totul este foarte haios și jucăuș, mai ales acum, la doi ani, când începe să vorbească și să pocească cuvintele. Este o veselie generală.”

Andreea crede că ea și cu George sunt unul dintre puținele cupluri despre care știe că au devenit mai solide odată cu apariția copilului. Se înțeleg mult mai bine acum și se sprijină reciproc. Amândoi sunt foarte ordonați, amândoi participă la creșterea copilului, la curățenia casei sau la cumpărături. Își împart treburile egal, iar atunci când unul este obosit, preia celălalt. “Eu de fel sunt foarte organizată, disciplinată, foarte atentă și meticuloasă. Cred că dacă nu aș fi fost așa, nu aș fi reușit. Când a apărut copilul, toate lucrurile astea au fost date peste cap. Cel mai greu mi-a fost cu somnul, pentru că trebuia să mă trezesc de foarte multe ori noaptea, într-o perioadă în care aveam filmări la „Te cunosc de undeva” și multe concerte. Dar la noi totul a fost egal, poate mai mult decât egal. George a încercat să mă ajute peste datoriile lui de bărbat. Se trezea noaptea și îi dădea lăptic Ellei, cu toate că și el avea filmări a doua zi. Cred că mamele în general intră în depresie după naștere nu numai de la schimbările hormonale, ci și pentru că sunt singure. Mulți bărbați nu-și dau seama cât de greu este pentru femeie. La noi nu s-a întâmplat așa, pe noi apariția copilului ne-a legat și am încercat să ne ajutăm unul pe altul. Ce este important pentru amândoi este ca fiecare, atunci când intră în contact cu Ella Maya, să aibă o mină veselă și o energie pozitivă.”

Andreea își amintește că atunci când era mică și-a petrecut foarte mult timp cu bunicii, pentru că mama ei a fost nevoită să se întoarcă foarte repede la muncă, așa că și-a dorit, încă de la bun început, ca Ella Maya să crească alături de părinți și să știe care sunt casa și mediul ei. Andreea spune că responsabilitățile au atârnat pe umerii ei încă de la vârsta de 12 ani și își dorește ca niciunul dintre copiii ei să nu treacă prin asta. „Un copil are nevoie de dragoste și susținere. Ca părinte nu pot decât să investesc emoțional și financiar, dacă pot, în tot felul de pregătiri, ca ea să încerce lucruri și apoi să-și aleagă ceea ce va dori să facă mai departe în viață. Așa cum cred în legea de atracție, cred și în energii, pe care oamenii le emit în univers atât pozitiv, dar și negativ. Tocmai de aceea nu mi-am dorit să public fotografii cu Ella Maya în primii ei ani de viață. Al doilea motiv a fost că nu mi-am dorit ca publicul să ajungă să-mi ceară mai mult poze cu copilul, decât un cântec. Iar al treilea motiv este unul clar subiectiv, acela că eu am fost expusă de prea mică. Am pierdut foarte multe etape din copilărie, din adolescență, și am rămas cu diferite răni și traume pe care le-am avut de vindecat mai târziu. Eu nu mi-am trăit copilăria și îmi doresc ca Ella Maya să nu aibă parcursul meu. Chiar dacă poate ea își va face cont de Instagram la zece ani pentru că acum e altă eră, totuși o să încerc, pe cât posibil, să o protejez. ”

Un singur lucru s-a schimbat, de fapt, în cariera Andreei, odată cu experiența maternității. Cu toate că a rămas la fel de determinată și ambițioasă, și merge în continuare la concerte în toată țara, imediat după ce le termină se întoarce repede acasă, ca să-și poată petrece cât mai mult timp alături de familia ei.

Foto: Alex Gălmeanu