Meghan Markle a primit din partea reginei Elisabeta a II-a două patronate

Acesta este primul job important pe care ducesa de Sussex l-a primit din partea reginei Marii Britanii de când a intrat în Familia Regală.

Anunțul a fost făcut de Palatul Kensington pe pagina oficială de Twitter.

„Majestatea sa, Regina, a distribuit două patronate Ducesei de Sussex – Teatrul Național și ACU (Asociația Universităților din Commonwealth. Regina a deținut aceste roluri timp de 45, respectiv 33 de ani”, se arată în mesajul Palatului Kensington.

Inițial, reprezentanții regali au anunțat că Meghan va deține patru patronate.

„Ducesa de Sussex va deveni Patron al patru organizații ce reflectă cauzele și problemele cu care a fost mult timp asociată, inclusiv artele, accesul la educație, suportul pentru femei și bunăstarea animalelor”, potrivit comunicatului.

Astfel, Meghan preia și patronatul a două organizații caritabile, Smart Works și Mayhew.

„Ducesa este încântată să devină Patroană a celor patru organizații ce fac parte din Marea Britanie și de abia așteaptă să lucreze cu ei pentru a atrage atenția publicului asupra cauzei lor. Înălțimea Sa regală simte că se poate folosi de poziția ei pentru a concentra atenția asupra acestora și că poate face diferența pentru aceste organizații”, au mai spus reprezentanții Palatului Kensington.

Reprezentanții Mayhew au declarat că sunt onorați că Meghan a devenit patroană a acestei organizații.

„Suntem onorați să dezvăluim că Înălțimea sa Regală Ducesa de Sussex a devenit Patroană a Mayhew. Suntem încântați că împărtășește angajamentul nostru în îmbunătățirea vieților animalelor și oamenilor și suntem nerăbdători să facem diferența împrenă”, au scris cei de la Mayhew pe Twitter.

We’re honoured to reveal that Her Royal Highness The Duchess of Sussex has become a Patron of Mayhew. 💜

We’re thrilled that HRH shares our commitment to improving the lives of animals and people, and are excited to make a difference together. 💜@KensingtonRoyal pic.twitter.com/tJAmMbKS06

— Mayhew (@themayhew) January 10, 2019