Leonard Miron a fost diagnosticat cu cancer

Leonard Miron, care în aprilie va împlini 50 de ani, a șocat pe toată lumea cu vestea dată. Acesta se luptă cu una dintre cele mai cumplite boli, cancer pancreatic, aceeași boală din cauza căreia a decedat și mama sa.

Leonard Miron a dezvăluit că a refuzat să facă chimioterapie, însă urmează un tratament în Anglia și, în paralel, a apelat și la ajutorul unui psiholog: „Nu am făcut chimioterapie pentru a nu-mi distruge organismul. Am ales un tratament revoluționar la Londra, unde doar tumora e radiată. Procedura durează cinci ore, timp în care trebuie să stai nemișcat. În noiembrie 2018 am făcut tratamentul, iar luna trecută analizele au ieșit bine. Soiul rău nu piere!”, – a dezvăluit Leonard Miron la Antena Stars.

Leonard Miron a declarat că a renunțat la fumat în urma diagnosticului primit, însă nu se poate abține și de la petreceri. Fostul prezentator TV are o relație de 19 ani cu un spaniol pe nume Miguel, care, conform declarațiilor sale, a devenit duce, moștenind nu doar titlul, ci și o avere destul de mare de la o mătușă care a decedat și care provenea dintr-una din familiile nobile ale Spaniei, Gonzalez de la Fuente.

Sursă foto: Instagram