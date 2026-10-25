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De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi

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Adina Zamfir
.  Actualizat 25.10.2026, 13:06
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Multe femeie au observat deja că toamna pierd mai multe fire de păr. Se văd pe pernă dimineața, se văd pe perie sau după ce te speli pe cap. Este firesc sau este un semnal de alarmă? Ce spune știința și când trebuie să te îngrijorecă că îți cade părul mai mult.

Firele de păr au ciclul lor de viață și există anumite perioade din an când ne cad mai multe fire decât de obicei. Observăm adesea cum cade părul mai mult toamna. Uneori, căderea părului este atât de accentuată că ne întrebăm dacă se mai regenerează la primăvară sau nu.

Părul are propriul său ciclu de viață

Pentru a înțelege de ce cade părul mai mult toamna, trebuie mai întâi să înțelegem că fiecare fir de păr trece printr-un ciclu biologic format din mai multe etape.

Prima este faza anagenă, perioada de creștere activă. Ea poate dura câțiva ani, iar în această etapă celulele din folicul se divid intens și firul de păr continuă să se alungească.

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Urmează faza catagenă, o perioadă scurtă de tranziție, în care activitatea foliculului încetinește.

Ultima este faza telogenă, cunoscută drept faza de repaus. Firul nu mai crește, iar după o anumită perioadă se desprinde în mod natural pentru a face loc unui nou fir.

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În mod normal, o parte dintre fire se află permanent în faza telogenă. Academia Americană de Dermatologie estimează că este firesc să pierdem aproximativ 50-100 de fire de păr pe zi, fără ca acest lucru să însemne că avem alopecie. Toamna, însă, numărul firelor de păr care ajung în ultima fază este în creștere.

De ce cade mai mult păr în octombrie sau noiembrie

De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi

Cercetările privind ciclul părului au identificat o anumită sezonalitate a creșterii și căderii firelor. Un studiu publicat în British Journal of Dermatology a observat că proporția foliculilor aflați în faza de creștere scade spre sfârșitul verii, iar numărul firelor pierdute crește în jurul lunilor august – septembrie.

Un alt studiu, realizat pe 823 de femei sănătoase, a identificat, de asemenea, o periodicitate anuală a ciclului părului, cu o proporție mai mare de fire aflate în faza telogenă în timpul verii. Cu alte cuvinte, ceea ce observăm în toamnă poate fi rezultatul unor modificări care au început cu câteva săptămâni sau luni înainte.

O posibilă explicație este fotoperioada, adică modificarea duratei zilei și a expunerii la lumină. Foliculii de păr sunt sensibili la schimbările mediului, iar studiile au găsit o legătură între durata expunerii la soare și variațiile sezoniere ale fazei telogene. Unele cercetări au observat o creștere a firelor aflate în repaus în jurul lunilor august-septembrie, fenomen care se încadrează în limitele normale la persoanele sănătoase. Așadar, părul nu cade neapărat pentru că toamna este „rea” pentru scalp, ci pentru că o parte dintre foliculi își urmează în această perioadă ritmul biologic normal.

Ce legătură are vara cu părul care cade toamna

Expunerea la soare, temperaturile ridicate, transpirația, apa sărată sau clorul și folosirea frecventă a aparatelor de coafat afectează rezistența firelor de păr. Este important să facem diferența între căderea de la rădăcină și ruperea firului.

Un fir care se desprinde din folicul face parte din ciclul biologic al părului. În schimb, un fir deteriorat de căldură, decolorare sau tratamente chimice se poate rupe pe lungime. În acest caz, pare că îți pică părul mai mult, dar problema este, de fapt, fragilitatea sa. După o vară în care părul a fost expus repetat la soare, apă de mare, clor sau proceduri de styling, deteriorarea poate deveni mai vizibilă tocmai toamna.

Aerul mai rece și încălzirea din locuințe pot contribui, de asemenea, la uscarea scalpului și a firului. De aceea, vara părul are nevoie de o îngrijire mai blândă și evitarea aparaturii care usucă firele precum uscătorul, ondulatorul și placa.

Câte fire de păr este normal să pierzi pe zi în sezonul rece

Nu există un număr perfect de fire care trebuie numărate în fiecare zi. Cifra de 50-100 de fire pe zi este o estimare orientativă, iar cantitatea poate varia de la o persoană la alta. Când vine toamna și căderea părului este mai accentuată, este normal să pierzi în jur de 100-150 de fire pe zi. Dar mai important decât numărul exact este felul în care se produce căderea.

Căderea sezonieră este, de regulă:

  • difuză, pe întreaga suprafață a scalpului;
  • temporară;
  • fără apariția unor zone complet lipsite de păr;
  • fără modificarea evidentă a grosimii firelor;
  • fără inflamație sau durere a scalpului;
  • mai vizibilă la spălat și pieptănat.

În multe cazuri, episodul se reduce treptat după 6 – 8 săptămâni. Nu trebuie să intri în panică la fiecare fir pierdut. Dacă pică prea mult păr, nu înseamnă automat că foliculii au fost distruși. În cazul unei căderi sezoniere, foliculul rămâne viu, iar un nou fir va intra ulterior în faza de creștere. De aceea, căderea temporară nu trebuie confundată cu alopecia adică instalarea cheliei.

Stresul poate accentua căderea părului

Toamna poate coincide și cu revenirea la un program mai aglomerat, schimbarea rutinei, lipsa somnului sau perioade mai stresante la serviciu. Stresul fizic sau emoțional important poate declanșa ceea ce medicii numesc efluviu telogen. În această situație, un număr mai mare de foliculi trec într-o perioadă de repaus, iar căderea devine vizibilă după un anumit interval.

Important este să reții că părul nu reacționează întotdeauna imediat la evenimentul care a provocat problema. Căderea poate deveni evidentă la câteva luni după o perioadă de febră, boală, intervenție chirurgicală, naștere, stres sever sau slăbire rapidă. De aceea, dacă părul începe să cadă în octombrie, cauza nu trebuie căutată neapărat în ultimele zile. Uneori, organismul „arată” abia acum efectele unui dezechilibru produs în urmă cu câteva luni.

Alimentația contează mai mult decât pare

Firul de păr este format în principal din cheratină, o proteină, astfel că organismul are nevoie de suficiente proteine și de nutrienți pentru a susține producerea normală a acestuia. Dietele foarte restrictive, mesele sărite sau slăbirea rapidă pot favoriza căderea difuză. Deficitul de fier este, de asemenea, una dintre problemele care trebuie luate în calcul atunci când căderea este persistentă.

În alimentația de zi cu zi trebuie să incluzi pentru sănătatea părului:

  • ouă;
  • pește;
  • carne slabă;
  • lactate;
  • leguminoase;
  • nuci și semințe;
  • cereale integrale;
  • legume verzi;
  • fructe;
  • alimente bogate în fier și zinc.

O alimentație echilibrată este preferabilă administrării „după ureche” a mai multor suplimente. Unele vitamine și minerale pot fi utile atunci când există un deficit real, dar excesul anumitor substanțe poate fi, la rândul său, problematic.

Vitamina D, fierul și tiroida: când merită investigate

Dacă părul continuă să cadă, medicul poate lua în calcul mai multe cauze. Printre acestea se află deficitul de fier, unele afecțiuni tiroidiene, modificările hormonale, anumite medicamente, stresul sever sau afecțiunile scalpului.

Nu înseamnă că orice persoană căreia îi cade părul trebuie să facă automat zeci de analize. Investigațiile se aleg în funcție de simptome, istoricul medical și aspectul scalpului. De exemplu, la o persoană cu cădere difuză și persistentă, medicul poate considera relevante analize precum hemoleucograma și evaluarea rezervelor de fier, iar în anumite situații poate verifica funcția tiroidiană sau vitamina D. De aceea, este mai util să fie identificată cauza decât să se cumpere succesiv produse „anti-cădere” fără un diagnostic.

Cum îți îngrijești părul toamna, dacă pierzi prea multe fire

De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi

În perioada în care observi mai multe fire pe perie sau în apa în care te speli pe cap, primul pas este să reduci agresiunile inutile:

  • Evită coafurile foarte strânse. Cozile sau cocurile care trag constant de rădăcină pot contribui la pierderea părului prin tracțiune.
  • Nu exagera cu placa și ondulatorul. Temperaturile foarte ridicate pot deteriora structura firului și îl pot face mai fragil.
  • Folosește uscătorul cu grijă. Nu este nevoie să usuci părul la temperatura maximă și este preferabil să nu ții jetul fierbinte foarte aproape de scalp.
  • Nu peria agresiv părul ud. Firele sunt mai vulnerabile atunci când sunt ude, iar tragerea puternică poate favoriza ruperea.
  • Alege produse potrivite scalpului. Dacă ai scalp gras, uscat, sensibil sau predispus la mătreață, șamponul ar trebui ales în funcție de această nevoie, nu doar după promisiunea „anti-cădere”.
  • Protejează părul de soare. Faptul că vara s-a terminat nu înseamnă că expunerea la radiații ultraviolete nu mai contează.

Șamponul anti-cădere nu rezolvă orice problemă

De ce cade părul mai mult toamna și când ar trebui să te îngrijorezi

Un șampon poate curăța scalpul și poate contribui la menținerea unui mediu sănătos pentru păr, însă nu poate rezolva singur toate cauzele căderii. Dacă există o alopecie, un efluviu telogen important, o problemă hormonală sau un deficit nutrițional, trebuie identificată cauza.

În cazul anumitor forme de alopecie, există tratamente medicale eficiente, dar acestea trebuie alese în funcție de diagnostic. Academia Americană de Dermatologie subliniază că tratamentul căderii părului are rezultate mai bune atunci când cauza este identificată cât mai devreme.

Când trebuie să te îngrijorezi

Este normal să cadă păr mai mult toamna, dar dacă problema devine mai serioasă, trebuie să iei măsuri. Iată ce semne trebuie să urmărești:

  • Căderea durează prea mult. Dacă părul continuă să cadă abundent după două-trei luni sau fenomenul se agravează, este indicată o evaluare dermatologică.
  • Cărarea începe să se lărgească. La femei, acesta poate fi un semn al unei subțieri progresive a părului.
  • Apar goluri pe scalp. Zonele localizate fără păr nu sunt caracteristice unei simple căderi sezoniere și pot apărea, de exemplu, în alopecia areată.
  • Părul se subțiază vizibil. Dacă noile fire sunt progresiv mai subțiri, poate exista un proces de miniaturizare foliculară.
  • Scalpul este roșu, dureros sau foarte pruriginos. Mâncărimea, descuamarea abundentă, inflamația sau durerea nu ar trebui puse automat pe seama schimbării anotimpului.
  • Părul cade în smocuri. O pierdere bruscă și foarte accentuată necesită evaluare medicală.

În astfel de situații, dermatologul poate examina scalpul și foliculii, inclusiv prin tricoscopie, o metodă neinvazivă care permite observarea structurii firelor de păr și a scalpului cu o mărire importantă.

Dacă în septembrie sau octombrie observi mai multe fire în perie, dar scalpul arată normal, nu apar goluri, cărarea nu se lărgește și fenomenul începe să se reducă după câteva săptămâni, este posibil să fie vorba despre căderea sezonieră normală. În schimb, o cădere persistentă, bruscă sau însoțită de subțiere vizibilă și modificări ale scalpului nu trebuie ignorată.

Foto: Shutterstock

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Libertatea
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Secretul verzei murate la butoi care nu se înmoaie și nu prinde floare: câtă sare se pune la litrul de apă și când este perioada ideală
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