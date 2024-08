Cum se face demachierea corectă a tenului. Sfaturile specialistului: „Curățăm fața de două ori”

O curățare corectă a tenului duce la un ten radiant, fără erupții acneice sau dezvoltarea unor afecțiuni ale pielii. În acest sens, medicul estetician Anna Douglas a explicat cum se demachiază corect tenul în fiecare dimineață pentru a avea o piele nu doar curată, ci și hidratată și sănătoasă.

Cum se face demachierea corectă a tenului

Curățarea tenului este una dintre cele mai importante acțiuni pe care le poți face pentru pielea ta. Este important să te demachiezi atât seara, înainte de culcare, cât și dimineața, după ce te speli pe față. Medicul estetician Anna Douglas a explicat, în cadrul podcastului „Cu Ela la doctor” realizat de Ela Crăciun, cum se face demachierea corectă.

„Aș vrea să povestim un pic care sunt produsele pe care trebuie să le aplicăm pentru un ten sănătos. În primul rând, facem un double cleansing. Curățăm fața de două ori. Demachiem și curățăm”, a precizat medicul estetician.

Aceasta a explicat că apa micelară bifazică nu este recomandată pentru ten, ea putând fi folosită însă cu încredere pentru zona ochilor.

„Unele paciente aleg să folosească apă micelară. Personal, nu accept apă micelară pentru că aceasta conține micele de ulei care vor bloca porii. Nu am încercat să o folosesc, însă am testat-o pe mână și am văzut cât este de uleioasă. Este clar că de la nivelul feței nu poți să o scoți atât de ușor, ar trebui să te speli de 3-4 ori. Este apa bifazică care este și cu ulei”, a explicat Anna Douglas.

Citește și: Tendinţele în machiaj pentru toamna lui 2024. Sprâncenele subţiri, din nou în trend

Citește și: Cum să îngrijeşti pielea uscată în timpul verii. Trucuri şi sfaturi direct de la dermatolog / Exclusiv

Pe de altă parte, medicul estetician recomandă apa micelară simplă, fără ulei.

„Cealaltă normală este ok atât timp când nu este foarte uleioasă. O apă micelară care va demachia foarte bine clar conține niște substanțe uleioase ca să poată să îndepărteze machiajul. Putem să o folosim doar în jurul ochilor pe aceea”, a subliniat ea.

Care sunt cei patru pași pentru o demachiere corectă a tenului

Anna Douglas a explicat că există patru pași pentru o curățare profundă și corectă a tenului. În primul rând fața se spală bine cu apă, apoi se folosește apa micelară, urmată de toner. După ce fața a fost curățată bine se folosește serul, crema hidratantă și crema cu factor de protecție solară.

„Recomand asta (n.r. folosirea apei micelare bifazice epntru ochi) ca să nu ne traumatizăm pielea din jurul pleoapelor pentru că este extrem de sensibilă. Și atunci, da, de ce nu? Folosim, dar clătim după. Clătim și spălăm foarte bine până când simțim că pielea noastră nu mai este grasă. Al doilea pas, tonerul. Tonerul întotdeauna se va aplica în funcție de tipul de ten. Este foarte important să adaptăm rutina noastră”, a continuat medicul estetician.

Citește și: De ce nu trebuie să faci sport machiată. Ce se întâmplă dacă porţi fond de ten în timpul exerciţiilor fizice

Citește și: Cum să realizezi un machiaj rezistent la apă și căldură. Un look fresh în doar câţiva paşi

„Următorul pas, folosim serul. Serul este acel produs care conține un complex de ingrediente. Însă, ca să fie eficiente acele ingrediente, trebuie să aplicăm o cremă de sigiliu. Chiar dacă ai ten gras, crema hidratantă nu trebuie să lipsească din igienă. Iar la final aplicăm crema cu factor de protecție solară”, a subliniat aceasta.

Potrivit Annei Douglas este foarte important ca și persoanele cu ten gras să folosească cremă hidratantă, dar una specială pentru tipul lor de ten.

Sursă foto: Shutterstock

Sursă video: Instagram

Urmărește-ne pe Google News