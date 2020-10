„Am talia foarte mică, iar încheieturile sunt ca ale unui copil. Oasele bazinului, după două naşteri, sunt la fel ca în adolescenţă. Şi alimentaţia e importantă. Am renunţat la dulciuri şi mănânc multe supe şi ciorbe. La prânz prefer o salată şi un peşte, iar seara, ciorbă. Ultima mea masă este la ora 17.00. Dacă mi se mai face foame, mănânc iaurt cu seminţe. Fac înot, iar medicul mi-a dat voie să alerg zece minute lejer, pe bandă”, a declarat Andreea Berecleanu pentru revista The One, citată de Libertatea.

Andreea a mai mărturisit că a recurs la un stil de viață sănătos mai ales după nașterea primului copil, atunci când luase în greutate mai bine de 35 de kilograme.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro