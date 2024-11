Thrillerul Netflix vizionat de peste 20 milioane ori în câteva zile de la lansare. Toată lumea se înghesuie să îl vadă

Netflix a înregistrat un succes uriaș cu unul dintre filmele lansate la sfârșitul lunii octombrie. Producția a fost vizionată de peste 20 de milioane de ori în mai puțin de două săptămâni de când a avut premiera pe platforma de streaming. Mai mult, acesta a ocupat timp de o săptămână primul loc în topul celor mai vizionate pelicule în România.

Thrillerul cu care Netflix a dat lovitura

Nimeni nu se aștepta în momentul în care „Nu te mișca” (Don’t Move) a avut premiera pe Netflix să devină unul dintre cele mai apreciate și urmărite producții de pe platforma de streaming. Apărut pe 25 octombrie, pelicula a înregistrat un succes uluitor, având peste 31 milioane ore vizionate și peste 20.2 milioane vizualizări.

La scurt timp de la premieră a ajuns pe primul loc în Topul celor mai vizionate filme de pe Netflix România, precum și în alte țări precum Argentina, Bahamas, Bolivia, Brazilia, Canada, Columbia, Honduras, Mexic, Venezuela, Finlanda, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Jordan sau Kuweit.

„Nu te mișca” spune povestea unei femei îndurerate care spera să găsească alinare într-o pădure izolată întâlnește un străin care îi injectează o substanță paralizantă. Femeia trebuie să fugă, să se ascundă și să lupte pentru viața ei, înainte ca substanța să preia treptat controlul asupra corpului ei și întreg sistemul său nervos să se oprească.

Top 5 cele mai vizionate filme Netflix România

Săptămâna aceasta topul celor mai vizionate filme de pe Netflix România s-a schimbat puțin, „Nu te mișca” coborând un loc. Astfel, o altă peliculă i-a luat locul acestui film fenomen care se menține totuși pe prima poziție a clasamentului la nivel mondial.

Tăietura timpului

Prima poziție a celor mai vizionate filme de pe Netflix este ocupată săptămâna aceasta de „Tăietura timpului”, un titlu care a intrat pe platforma de streaming pe 30 octombrie.

Acesta spune povestea unei adolescente care călătorește înapoi în timp, în anii 2000, pentru a împiedica un criminal necruțător să-i ucidă sora.

Ce contează cu adevărat

O dramă despre dorința de a afla ce anume contează cu adevărat, Let Go o urmărește pe Stella (Josephine Bornebusch), care are totul sub control, mai puțin nevoia permanentă de atenție a fiului ei preșcolar, schimbările de dispoziție ale fiicei ei adolescente și faptul că soțul ei nu este niciodată disponibil emoțional. Familia este pe cale să se destrame în momentul în care Stella primește un mesaj care schimbă totul. Ea decide să pornească într-o călătorie împreună cu ceilalți și, pentru că își dorește să aibă din nou o familie unită, va trebui să reușească imposibilul.

Pelicula a intrat pe Netflix pe 1 noiembrie, iar acum se află pe poziția a treia în clasamentul platformei de streaming al celor mai vizionate filme.

Noaptea vârcolacilor

„Noaptea vârcolacilor” a ajuns și el pe locul 4 al acestui clasament realizat de Netflix România. Și asta pentru că Jean Reno alături de Suzanne Clément, Franck Dubosc și Bruno Gouery (Luc din „Emily in Paris”) formează o echipă imbatabilă. Producția franțuzească plină de suspans și presărată cu umor ce a avut premiera pe 23 octombrie continuă să stârnească curiozitatea și interesul abonaților.

Noaptea se lasă, orașul adoarme și toată lumea închide ochii. Iar atunci vârcolacii ies la lumină, în cadrul unui joc care devine realitate.

Venom

Poziția a cincea a clasamentului este ocupată de „Venom”. O producție apărută pe marile ecrane în anul 2018 dar care continuă să fie apreciată de toată lumea.

Un reporter luptă contra unui om de știință nebun pentru a-și salva viața după ce devine gazda unui simbiot extraterestru temperamental care îi oferă puteri uluitoare.

Filmul are o distribuție de excepție, printre marii actori numărându-se Tom Hardy și Michelle Williams.

Sursă foto: Netflix

