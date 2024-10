Ce filme și seriale apar pe Netflix în noiembrie. Producțiile pe care nu vrei să le ratezi

Noiembrie aduce spiritul competiției mai aproape de tine și vine cu o serie de povești despre campioni și provocările lor. Așadar, pregătiți-vă să descoperiți pe Netflix: Senna, serialul care prezintă călătoria celebrului pilot brazilian de Formula 1, Aryton Senna, de la debutul carierei sale și până la tragicul accident de la Imola Grand Prix; Spellbound, animația cu Rachel Zegler și Nicole Kidman în vocile personajelor principale, care ne trimite pe tărâmurile din Lumbria, unde neînfricata Ellian pornește într-o misiune specială încercând să-și salveze familia.

Filme ce apar pe Netflix în luna noiembrie

Luna noiembrie vine cu o mulțime de filme pe Netflix. De la comedii la drame, thrillere, documentare și animații, toate vor avea premiera în ultima lună de toamnă. Iar iubitorii sărbătorilor de iarnă trebuie să știe că pe platforma de streaming vor fi lansate trei pelicule nou-nouțe care vă vor introduce rapid în spiritul Crăciunului.

S-a terminat: Sărutul care a schimbat fotbalul spaniol

O poveste extrem de personală a unei echipe care, sub conducerea lui Jennifer Hermoso și a lui Alexia Putellas, a schimbat soarta principalei instituții naționale în materie de fotbal. Un film documentar despre câștigătoarele Cupei Mondiale, care vor intra în istorie pentru lupta purtată, din poziție de inferioritate, împotriva lui Rubiales.

„S-a terminat: Sărutul care a schimbat fotbalul spaniol” va apărea pe Netflix pe 1 noiembrie.

Ce contează cu adevărat

O dramă despre dorința de a afla ce anume contează cu adevărat, Let Go o urmărește pe Stella (Josephine Bornebusch), care are totul sub control, mai puțin nevoia permanentă de atenție a fiului ei preșcolar, schimbările de dispoziție ale fiicei ei adolescente și faptul că soțul ei nu este niciodată disponibil emoțional. Familia este pe cale să se destrame în momentul în care Stella primește un mesaj care schimbă totul. Ea decide să pornească într-o călătorie împreună cu ceilalți și, pentru că își dorește să aibă din nou o familie unită, va trebui să reușească imposibilul.

Acest film va avea premiera pe Netflix pe data de 1 noiembrie.

Pedro Páramo

Bazat pe apreciatul roman al lui Juan Rulfo, considerat una dintre cele mai importante cărți din istoria literaturii mexicane și latino-americane, filmul spune povestea lui Juan Preciado, care, după moartea mamei sale, merge în localitatea îndepărtată în care s-a născut în căutarea tatălui său, Pedro Páramo. El ajunge într-un oraș fantomă, unde întâlnește o serie de oameni misterioși și află despre moartea tatălui său, care și-a trăit viața alergând după putere și bogăție.

Trecutul devine prezent pe măsură ce aflăm și despre faptul că Pedro Páramo a căutat neîncetat de-a lungul vieții iubirea pe care a cunoscut-o când era copil. Linia dintre cei morți și cei vii, dintre trecut și prezent este în permanență neclară în această poveste suprarealistă despre dorință, speranță, regret și resentimente.

„Pedro Paramo” apare pe Netflix pe 6 noiembrie.

Hai să ne întâlnim Crăciunul următor

Din dorința de a trăi o poveste de iubire ca-n basme alături de bărbatul visurilor, Layla este nevoită să gonească prin New York în căutarea celor mai râvnite și vândute bilete din oraș: biletele pentru concertul din Ajunul Crăciunului, susținut de Pentatonix.

„Hai să ne întâlnim Crăciunul următor”, primul titlu de Crăciun ce apare pe Netflix luna aceasta va putea fi urmărit pe platforma de streaming începând cu 6 noiembrie.

Hot Frosty

La doi ani după ce și-a pierdut soțul, Kathy aduce la viață, ca prin magie, unui chipeș om de zăpadă! Prin naivitatea lui, el o ajută pe Kathy să redescopere râsul și iubirea. Cei doi se îndrăgostesc la timp pentru sărbători și înainte ca el să se topească.

„Hot Frosty” vine pe Netflix pe data de 13 noiembrie.

Copiii pierduți

După prăbușirea unui avion mic, patru copii indigeni, rătăciți și singuri în jungla amazoniană columbiană, se bazează pe înțelepciunea lor ancestrală pentru a supraviețui, timp în care se derulează și o misiune de salvare fără precedent.

„Copiii pierduți” va avea premiera pe platforma de streaming pe data de 14 noiembrie.

Vrăjiți (Spellbound)

Filmul Vrăjiți urmărește aventurile lui Ellian, fiica tânără și tenace a conducătorilor regatului Lumbria, care trebuie să pornească într-o misiune îndrăzneață pentru a-și salva familia și regatul, după ce o vrajă misterioasă îi transformă părinții în monștri.

22 noiembrie este data la care va avea premiera filmul „Vrăjiți”.

Joy, miracolul vieții

Bazat pe evenimente reale, Joy spune remarcabila poveste a primului bebeluș „conceput în eprubetă”. Louise Joy Brown s-a născut în 1978, dar până la acea clipă magică a fost nevoie de 10 ani de eforturi și perseverență. Povestea este narată din perspectiva lui Jean Purdy, o tânără asistentă și embriolog, care și-a unit forțele cu savantul Robert Edwards și cu chirurgul Patrick Steptoe pentru a dezlega misterul infertilității. Cei trei au devenit pionerii fertilizării in vitro (FIV). Filmul celebrează puterea perseverenței și miracolele științei, urmărind acest trio de vizionari nonconformiști, care au sfidat soarta și o întreagă cohortă de critici pentru a-și transforma propriul vis în realitate și pentru a le permite altor milioane de oameni să viseze alături de ei.

Acest film va putea fi urmărit pe Netflix începând cu 22 noiembrie.

Lecția de pian

În casa familiei Charles mocnește un conflict în centrul căruia se află un râvnit pian moștenit, care seamănă zâzanie între doi frați. Pe de o parte, fratele (John David Washington) plănuiește să crească avuția familiei vânzându-l. Pe de altă parte, sora (Danielle Deadwyler) ar face orice pentru a păstra singura mărturie a trecutului familiei. Unchiul lor (Samuel L. Jackson) încearcă să medieze conflictul, dar nici chiar el nu poate ține în frâu fantasmele trecutului.

„Lecția de pian” apare pe Netflix pe 22 noiembrie.

Micul nostru secret

Doi foști iubiți, plini de resentimente, sunt nevoiți să petreacă Crăciunul sub același acoperiș după ce descoperă că actualii lor parteneri sunt frați.

„Micul nostru secret” o readuce pe Lindsay Lohan într-un rol de neuitat, într-o producție de Crăciun care va cuceri inimile tuturor. Pelicula va avea premiera pe Netflix pe 27 noiembrie.

Seriale ce au premiera pe Netflix în noiembrie

Și la capitolul seriale Netflix a pregătit o listă lungă pentru cei care nu pot închide televizorul fără a vedea „încă un episod”.

SPRINT – sezonul 2

Cu povești ale sportivilor din întreaga lume, serialul explorează în profunzime psihicul atleților de elită care se antrenează pentru a fi cei mai rapizi de pe planetă. Vom avea ocazia de a păși în culisele mizelor mari și ale forței mintale ale sprinterilor care își dedică întreaga viață pentru a trece linia de finish în timp record și al căror viitor profesional este decis în fracțiuni de secundă. Sezonul 2 va spune povestea sprinterilor de top înaintea și în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Cu: Sha’Carri Richardson, Noah Lyles și mulți alții.

„Sprint” apare pe Netflix pe 13 noiembrie.

Vrajba surorilor

„Vrajba surorilor” spune povestea confruntării dintre Perla și Antonia, două surori despărțite de iubire și trădare. După ani de manipulare, Perla descoperă că fiica ei, luată de Antonia, este de fapt în viață. Hotărâtă, intră în închisoare pentru a o salva, declanșând o răzbunare care îi redefinește familia și destinul. Urmează o luptă acerbă pentru dreptate și mântuire, cu puterea și iubirea în joc.

Primul sezon al acestei serii va fi lansat pe Netflix în data de 13 noiembrie.

Un om în interior

Profesorul pensionar Charles (Ted Danson) simte că viața nu-i mai oferă nimic nou. La un an de la decesul soției, este blocat în rutină și s-a îndepărtat de fiica sa Emily (Mary Elizabeth Ellis). Dar vede un anunț al detectivului particular Julie (Lilah Richcreek Estrada) și decide să se implice într-o nouă aventură. Misiunea lui Charles: să intre sub acoperire în azilul de bătrâni Pacific View din San Francisco și să rezolve misterul unei moșteniri de familie furate.

Toată lumea, de la rezidenți până la personal, e potențial suspectă, iar Charles trebuie să rezolve cazul fără să atragă atenția lui Didi (Stephanie Beatriz), directoarea atotvăzătoare și atotștiutoare a Pacific View. Dorința lui de a nu ieși în evidență se dovedește dificil de îndeplinit, deoarece simpaticul Charles se face repede plăcut de colegii săi rezidenți. În calitatea sa de „om din interior”, Charles pornește într-o aventură interesantă, care îl face să realizeze că mai are mult de trăit și că e bine să reia legătura cu Emily.

21 noiembrie este data când „Un om în interior” va avea premiera pe Netflix.

Jaf cu elicopterul

Bazat pe fapte reale, „Jaf cu elicopterul” spune povestea planurilor meticuloase, ingeniozității și curajului din spatele uneia dintre cele mai îndrăznețe lovituri din istorie. Pe baza unor informații mult mai extinse decât orice s-a spus vreodată despre acest eveniment de notorietate, descoperim cum s-au petrecut sau ar fi putut să se petreacă lucrurile.

La primele ore ale unei dimineți de septembrie din 2009, ochii întregii lumi se întorc către o banală suburbie din Stockholm. Pe acoperișul celui mai sigur depozit de bani din Suedia aterizează un elicopter, iar poliția nu poate decât să privească în timp ce hoții dispar cu mai multe milioane de dolari, totul fără să se tragă vreun foc de armă. Jaf din elicopter este o poveste plină de emoție despre ce înseamnă să fii frate și tată, dar, dincolo de toate acestea, este un spectaculos serial cu ritm alert, care amintește de Icar și de ce înseamnă să câștigi sau pierzi totul.

„Jaf cu elicopterul” va apărea pe Netflix pe 22 noiembrie.

Nebunia

Muncie Daniels este un consultant politic devenit ulterior expert TV, care pare să-și fi pierdut drumul în viață. Aflat în concediu de odihnă în Poconos pentru a scrie marele roman american, Muncie devine singurul martor al uciderii unui renumit susținător al supremației albilor, iar acum este acuzat pe nedrept de crimă. În timpul care i-a mai rămas, Muncie este nevoit să poarte o luptă disperată pentru a-și salva reputația și a dejuca o conspirație globală. Pe parcurs, el reia legătura cu familia sa, găsește aliați neașteptați și luptă împotriva dezinformării într-o epocă a denaturării adevărului.

Primul sezon al serialului va avea premiera pe Netflix pe 28 noiembrie.

Senna

De-a lungul a șase episoade, Senna va dezvălui traseul vieții lui Ayrton printre obstacole, triumfuri, dezamăgiri, bucurii și tristeți, explorând personalitatea și relațiile sale personale. Punctul de plecare va fi începutul carierei acestui triplu-campion de Formula 1, respectiv momentul în care acesta se mută în Anglia pentru a concura în competiția Formula Ford, continuând până la tragicul accident din Italia, de pe circuitul de la Imola, petrecut în timpul Marelui Premiu din San Marino.

„Senna” va putea fi urmărit pe platforma de streaming începând cu 29 noiembrie.

