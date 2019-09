Tânără diagnosticată greșit. Medicul i-a zis că poate fi însărcinată, dar ea avea o tumoră

Shannon Menger, în vârstă de 20 de ani din Auckland, Noua Zeelandă, a început să aibă dureri de burtă la începutul lunii ianuarie a acestui an. Odată pe săptămână aceste dureri erau atât de puternice încât fata nu mai putea să meargă.

În următoarele sătămâni, Shannon a început să se simtă foarte obosită, însă a pus-o pe seama programului. De asemenea, ea avea menstruații neregulate, astfel că a mers la medic. Acesta a trimis-o acasă, neștiind ce este în neregulă cu ea.

Între ianuarie și martie, tânăra a mers de cinci ori la ginecolog, momente în care i s-a spus că ar putea fi însărcinată sau ar putea avea o infecție transmisă prin raport sexual.

Lucrurile aveau să se înrăutățească în februarie, când stomacul i s-a întărit foarte tare și a simțit o umflătură sub piele în zona pelviană. Și de această dată medicul a trimis-o acasă cu laxative crezând că este constipată.

La o săptămână după ce a luat laxativele, Shannon a decis să facă o ecografie care a dezvăluit o tumoră pe ovarul ei.

În pofida acestei descoperiri șocante, medicii au zis că ar putea fi doar un chist. Însă Shannon a mers la spital pentru a face mai multe analize și în doar câteva ore i s-a spus că are o tumoră pe ovarul stâng, teratom imatur 3B, o formă rară de cancer. Fata a fost operată de urgență pentru înlăturarea tumorii masive.

„Au spus că există o masă mare și una mai mică pe ovare și credeau că este vorba de un chist, așa că nu am fost îngrijorată pe moment. Eram mai îngrijorată că voi lipsi de la serviciu. După ecografie, doctorii au vrut să mă trimită să fac câteva teste care ar fi durat câteva săptămâni, așa că mama m-a dus la spital. Mi-au făcut analize de sânge și s-au uitat la ecografie și atunci, în jumătate de oră, am fost condusă într-o cameră unde mi s-a spus că am cancer și trebuie să fiu operată în aceeași zi”, a povestit ea pentru MediaDrumWorld.

„Totul s-a întâmplat atât de repede astfel că nu am avut timp să mă gândesc la operație. Oricum, am știut că voi trece cu bine peste asta, așa că nu am fost îngrijorată. Am avut totuși un moment înainte de operație deoarece am sperat că îmi vor putea face o operaie prin vagin în loc să îmi deschidă stomacul și să îmi lase o cicatrice imensă, dar tumoarea era atât de mare încât au fost nevoiți să mă deschidă”, a mai spus ea.

Tânăra a făcut apoi chimioterapie, iar pe 24 iunie 2019, Shannon, care este antrenor de fitness, s-a întors la sală.

„A fost important pentru sănătatea mea psihică să mă întorc la sală, iar exercițiile m-au ajutat să îmi recapăt energia”, a explicat Shannon.

Acum, tânăra a scăpat de cancer, însă lunar trebuie să facă analize pentru a se asigura că boala nu a recidivat.

Sursă foto: Northfoto

