O femeie a rămas fără picior în urma unui accident banal

Gill Haddington i-a rugat pe medicii de la spitalul Royal Preston din Londra să îi înlăture piciorul pe care a scăpat o sticlă de parfum. Rana provocată de sticlă a făcut piciorul să se umfle foarte tare, să dezvolte ulcere și să i se îndoaie degetele.

Durerea resimțită era atât de intensă încât femeia a ajuns la urgențe în agonie.

După doi ani de la accident, Gill a implorat medicii să îi amputeze piciorul.

Într-o dimineață din septembrie 2015, Gill se pregătea de o nouă zi când a lovit o sticlă de parfum de colțul unui dulap din dormitorul ei.

„Când am făcut-o am plâns de durere, mi-am ridicat piciorul să mă uit la el și m-a durut atât de tare că nu am putut să îl pun din nou pe pământ. La început am crezut că s-a rupt. Era bine să fie așa”, a povestit femeia.

Gill, în vârstă de 42 de ani, a fost trimisă acasă după ce medicii i-au făcut o radiografie care a arătat că nu există nicio ruptură sau alte răni.

La scurt timp, rana ei s-a înrăutățit. Când piciorul i s-a umflat și a dezvoltat ulcere, britanica a început să se îngrijoreze.

„Am devenit prizonier în propria mea casă. Eram într-o durere îngrozitoare. Nu puteam merge deloc”, a spus ea.

Femeia a trebuit să se bazeze pe familie, inclusiv pe cele două fiice ale sale, Natalie (20 ani) și Chloe (18 ani), care o hrăneau și o scoteau la plimbare.

„Nu cred că reușeam să dorm deloc la acea vreme. Mă durea prea tare ca să pot sta întinsă pe pat”, a explicat ea.

În schimb, Gill dormea pe canapea cu piciorul ridicat pe o cutie.

„Orice mișcare făcută pe timpul nopții mă trezea”, și-a amintit femeia.

Câteodată, durerea era atât de acută, încât partenerul ei, Pete (61 ani) o ducea la spital. Într-un final a fost diagnosticată cu sindromul durerii regionale, în mai 2016, condiție care face o persoană să experimenteze dureri severe persistente ca urmare a unei răni.

„Începusem deja să vorbesc despre înlăturarea piciorului, dar celor din jur nu le venea să creadă ce spun. Piciorul era deja mort pentru mine, era cauza durerii și nefericirii și îl voiam afară din viața mea. Voiam să fiu capabilă să merg din nou și să merg la înot. Iubesc să înot în aer liber”, a mai spus Gill.

În cele din urmă, în februarie 2017, ea a apelat la un specialist pe care l-a implorat să îi amputeze piciorul.

„Specialistul nu a vrut să o facă inițial, dar a văzut câtă durere înduram și a fost de acord. Într-un fel mă bucur că durerea era insuportabilă. Astfel a putut să vadă că nu există altă cale. Aceasta era singura cale”, a povestit ea.

După patru luni, femeia a fost operată. Piciorul i-a fost îndepărtat de la genunchi în jos, în mai 2017.

„Imediat după aceea, partenerul meu mi-a zis: ”Pot vedea că o am din nou pe Gill a mea”. Am fost fericită”, a completat femeia.

După mai multe luni de fizioterapie și de stat într-un scaun cu rotile, Gill a primit prima proteză și a fost extrem de fericită.

„Imediat ce am primit-o l-a scos pe Pete la o plimbare. A fost minunat să mă ridic și să merg. Nu mai mersesem de aproape trei ani. Proteza nu este perfectă, dar o iubesc. Să îmi amputez piciorul a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Nu am niciun regret”, a subliniat britanica.

Vezi în Galeria FOTO cum arăta piciorul lui Gill în urma accidentului.

Sursă foto: Northfoto