EXCLUSIV. Ștefania: „În Asia Express, am descoperit tot felul de lucruri ciudate despre Ștefan”

Competiția Asia Express este una plină de provocări: un singur euro pe zi, fără cazare, fără mâncare, fără transport. Condițiile sunt dure, ca de fiecare dată, de la temperaturi de peste 35 de grade la frigul și ploaia din munți, drumuri întortocheate, misiuni complicate, panică, stres, foame, oboseală, și lipsa telefonului pe toată perioada. Am stat de vorbă cu Speak și iubita lui, Ștefania, care ne-au mărturisit care au fost cele mai dificile momente întâmpinate în concurs.

Ce v-a plăcut cel mai mult la celălalt în concurs?

Speak – Mie mi-a plăcut cel mai mult la Ștefania că cerșea. Îmi ușura mie treaba și nu muream de foame. Și atât. Mă rog, nu chiar atât, dar ăsta e cel mai important lucru.

Ștefania – Mie mi-a plăcut cel mai mult la el că reușea în anumite momente să fie, așa cum am spus, foarte calculat. Adică se putea opri din competiție și să se focuseze pe ce are de făcut. Eu nu reușeam să fac asta.

Speak – Deci eu am fost creierul!

Și ce vă scotea din sărite unul la celălalt?

Ștefania – Pe mine mă scotea foarte tare din sărite faptul că el era exagerat, exagerat de chill. Era prea chill, oricând. Când n-ar fi trebuit să fie chill el era chill. Și spunea – De ce ești tu acum agitată?

Speak – Păi eu mă gândeam. Bă, stai! Este o competiție, un show televizat. Trebuie să nu omor!

Nu v-a fost teamă că vă periclitați relația din cauza oboselii, stresului?

Ștefania – Nu, deloc. Știam că nu avem cum să ne distrugem relația acolo.

Speak – De asta am ales să participăm.

Ștefania – Îl cunosc bine, el mă cunoaște bine și știm cum reacționăm în momente dificile. Acasă, niciodată nu ne-am certat. Cea mai zdravănă ceartă dintre noi doi a fost în Asia Express. Și nu a fost o ceartă reală, mai mult l-am certat eu pe el. Și am avut dreptate. Iar el a recunoscut.

Care a fost cea mai mare provocare pentru voi în competiția asta?

Speak – Pentru toate echipele a fost aceea de a cerși pentru orice. Este îngrozitor.

Cum a fost fără telefon?

Ștefania – Spre surprinderea noastră, cel puțin pentru mine, nu a fost chiar atât de greu. În primul rând, nu prea îți mai stă capul la asta. Nu-ți mai stă capul nici măcar la mâncare atunci când ești în cursă.

Speak – Două etape am avut senzația că mi-am uitat telefonul. Dar nu aveai timp să stai pe telefon chiar dacă-l aveai. Deci nu prea i-am simțit lipsa. Și în al doilea rând ne-am dat seama că avem foarte mult timp liber într-o zi. Chiar avem o grămadă de timp să facem lucruri.

Sau să vă gândiți la lucruri…

Ștefania – Aveam foarte mult timp să vorbim. Știi, cu telefonul te pui la masa și ești cu ochii în el. Aici nu prea aveai ce să faci. Trebuia să vorbești. Și am descoperit tot felul de lucruri ciudate despre Ștefan.

Cum ar fi…?

Ștefania – Cum ar fi că în momente critice se gândea la cu totul și cu totul altceva. Gen – cum oare se monta în anii 80 un film când noi eram în cursă, leșinați, trebuia să ajungem la Gina.

