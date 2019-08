Credea că are o banală tuse, dar de fapt suferea de cancer în stadiul patru

Magdalena Bujalski, din Winnipeg, Canada, nu știa că tusea sa poate fi de fapt un semn al unui diagnostic atât de greu. A decis să meargă la medic de abia după ce a observat o amorțeală la brațul stâng.

Tânăra a început să tușească la sfârșitul lunii ianuarie, dar fiind în sezonul rece, părea normal să se îmbolnăvească. Mai târziu, Magdalena a observat că îi amorțește brațul pe timpul zilei. A crezut că se sprijină prea mult pe el, însă, într-o zi, pe când se îmbrăca, a observat că brațul i s-a umflat și și-a schimbat culoarea.

Umflătura nu a dispărut, astfel că Magdalena a decis să meargă la medic să vadă ce este în neregulă. Doctorul s-a arătat îngrijorat de simptomele tinerei, astfel că i-a făcut mai multe analize de sânge și radiografii.

Radiografia a arătat că era ceva în neregulă la plămânul drept al Magdalenei, în timp ce analizele de sânge au evidențiat un număr mare al celulelor albe, ceea ce indica faptul că organismul ei se lupta cu ceva. Din cauza tusei, medicul a diagnosticat-o cu bronșită și i-a prescris antibiotice. De asemenea, i-a recomandat Magdalenei să repete analizele după ce termină tratamentul.

După ce a luat antibioticul, tusea Magdalenei a dispărut, iar brațul ei nu mai era umflat, astfel că nu mai voia să facă o altă radiografie. Totuși, la sugestia medicului a repetat analiza.

Cea de a doua radiografie a arătat că încă are ceva la plămâni, astfel că a mai făcut o analiză ce a localizat o problemă la plămânul drept. O biopsie a arătat că Magdalena suferea de cancer.

Astfel, pe 15 martie, tânăra a fost diagnosticată cu limfom Non-Hodgkin în stadiul patru, iar celulele canceroase i se împrăștiau rapid spre gât.

Încă din momentul în care a aflat cruntul diagnostic, Magdalena a încercat să rămână pozitivă.

„Cancerul a pus o pauză vieții mele și nu am mai putut să lucrez. Totuși încerc să duc o viață normală, există multe activități pe care le pot face. Cancerul mi-a dat ocazia să învăț multe lucruri noi precum producerea și editarea de filme, cum să folosesc Youtube”, a declarat Magdalena pentru The Mirror.

„Cancerul este evident foarte trist, dar poți să lupți cu el într-o manieră pozitivă și să vezi partea bună a situației. Vreau ca și ceilalți oameni care luptă cu cancerul să știe că nu sunt singuri. Când am fost diagnosticată, am căutat răspunsuri pe Youtube. M-am simțit mai bine după ce am văzut câteva filmulețe și am vorbit cu supraviețuitori ai cancerului, așa că am vrut să îi ajut și eu pe ceilalți și îmi voi pune întreaga călătorie acolo (n.r. pe Youtube)”, a mai spus tânăra.

În prezent, Magdalena face chimioterapie și și-a pierdut părul, însă continuă să fie la fel de pozitivă și speră că va reuși să învingă cancerul.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Magdalena.

Sursă foto: Northfoto

