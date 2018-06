Ce nume va purta fetița Elenei Udrea

Elena Udrea se pregătește să devină mamă pentru prima dată în luna octombrie a acestui an. Entuziasmantă și nerăbdătoare, Elena și iubitul său, Adrian Alexandrov, au ales deja numele pe care-l va purta fetița lor.

Elena Udrea se află în continuare în Costa Rica, însă a dezvăluit într-un interviu acordat pentru evz.ro ce nume va purta micuța din pântecele sale: “Am vrut să țin secret încă o perioadă numele, dar Adrian este foarte nerăbdător cu privire la tot ceea ce ține de copil. În plus, familiile și toți prietenii îl știu, așa că s-a aflat mai devreme. Ne-a luat ceva timp să ne decidem, nu mă gândisem niciodată în mod serios cum ar fi dacă aș avea un copil, ce nume i-aș pune dacă aș avea fetiță. Primul pe care l-am ales și am convenit cu Adrian imediat asupra lui a fost Maria. Mai ales după ce am pierdut unul din gemeni, m-am rugat mult Sfintei Fecioare să îl păstrez pe acesta și am promois că o să-i poarte numele, dacă va fi fată. În plus, mama e Maria și cum este prima ei nepoată, e o bucurie în plus pentru ea.”, – a declarat Elena Udrea.

Fetița Elenei Udrea va purta două nume biblice, cu semnifivcații puternice: “Pe urmă am căutat al doilea prenume care să i se potrivească alături de celălalt. A fost ca o revelație când am pronunțat Alexandrov Eva Maria. Ambele sunt bibilice… Așa că am rămas la Alexandrov Eva Maria, chiar dacă ulterior Adrian venise și cu alte variante, frumoase de asemenea, dar care nu spuneau nimic. Iubesc numele acesta și îi doresc Evei Maria să trăiască în puterea numelui”, – a adaugat Elena Udrea pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook