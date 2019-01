Catalin Măruță: „A fost un an cu multe provocari”

Am vorbit cu Cătălin Măruță despre timp. L-am întrebat care a fost bilanțul anului 2018, care a fost cel mai important lucru pe care l-a învățat despre oameni, de-a lungul anilor, cum s-a schimbat căsnicia lui după 10 ani, dar și ce planuri mai are în carieră. Iată ce ne-a răspuns!

Care este bilanțul anului 2018?

Anul trecut a fost unul de 10. La propriu și la figurat! 10 ani (plus unul, spre final de an) petrecuți în platoul emisiunii „La Măruță”, alături de redacție, colegii de teren, până la profesioniștii din platou sau în regia de emisie, și 10 ani de când eu și Andra am mers împreună la altar. Cumva, s-au aliniat toate. A fost un an cu multe provocări, dar și un apogeu din multe puncte de vedere. Au fost zile când mi-am văzut copiii de abia noaptea, după ce au adormit, au fost zile în care am plecat cu toții departe de oraș și am petrecut împreună. Andra a avut multe proiecte, eu la fel, însă am încercat să-i fiu aproape. Părea imposibil să le facem pe toate… Și totuși, am reușit.

De-a lungul anilor, prin prisma meseriei, ai avut șansa să cunoști foarte multe persoane. Care este lucrul cel mai important pe care l-ai învățat despre oameni?

Am învățat enorm de multe. Și fiecare astfel de lucru contează într-un anume context, nu le poți ierarhiza. Cred că toți avem un fundament bun, dar fiecare alegere ne duce spre o direcție sau alta. Da, nu există oameni răi, sau așa îmi place să cred!, ci alegeri grele, neinspirate și chiar greșite care ne conturează într-un fel sau altul. Dacă vrei să înțelegi un om, trebuie să îi analizezi mediul în care a crescut, să îl cunoști, să îl vezi prin ochii celor din jur.

Cum era căsnicia ta cu Andra la început și ce s-a schimbat după 10 ani?

După 10 ani și doi copii, lucrurile sunt din ce în ce mai frumoase. Fiecare etapă a relației noastre a fost însoțită de experiențe care ne-au adus în acest punct. Un deceniu trece atât de repede, nu aș fi crezut! Dacă la început discutam foarte mult, acum ne înțelegem din priviri, dacă pe atunci simțeam nevoia să fim doar noi doi, acum nu suntem compleți dacă David și Eva nu sunt cu noi.

Ce i-ai spune lui Cătălin Măruță dacă ar mai avea 20 de ani?

Să facă ceea ce simte, că sigur va ajunge să fie fericit.

Ce planuri mai ai în carieră?

Ca să poți să-ți faci planuri de viitor, e bine ca, în primul rând, să privești la ceea ce ai realizat deja. Anul trecut mi-a adus o mare bucurie: „La Măruță” a fost lider de audiență, cea mai urmărită producție pe intervalul de difuzare. Îmi doresc ca în 2019 să repetăm aceste rezultate bune și să fim în continuare o echipă unită. Bineînțeles că mai am și alte planuri; o să auziți cu siguranță de ele în acest an și nu vreau să vă stric surpriza. E normal să îți dorești să evoluezi, să înveți cum să te dezvolți pe mai multe planuri și să țintești către ceva mai bun, dar eu mai cred și în echilibru și în faptul că, uneori, trebuie să te bucuri, în adevăratul sens al expresiei, de ceea ce ai.

