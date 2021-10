Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol deschid porțile pentru înscrierile la cursurile de actorie

Filmul „Două lozuri” este unul dintre cele mai iubite filme românești din ultimii ani, a fost selecționat în festivaluri de film din toată lumea (Zurich, Shanghai, Salonic, Namur, Hong Kong, Beijing, Calcutta, Minneapolis, São Paolo, Monte Carlo etc) și a câștigat premiile „Best Comedy Feature” la Fort Lauderdale International Film Festival din Statele Unite ale Americii, „Premiul publicului” la Premiile Gopo, „Premiul juriului – Best Film” la Monte-Carlo Comedy Film Festival, Mențiune specială „International Feature Film” la Zurich Film Festival, împreună cu 10 nominalizări la Beijing International Film Festival, Premiile Gopo, Namur International Festival of French-Speaking Film, São Paulo International Film Festival, Transilvania International Film Festival (TIFF) și Zurich Film Festival.

Mai multe informații despre înscrieri și cursuri sunt disponibile pe site-ul www.actoriedefilm.ro