Anul 2020, după cum deja ne-am dat seama, este un an atipic și deosebit, numit an în afara timpului, dat fiind faptul că este an bisect. În plus, dacă în fiecare an se petrec patru eclipse, două de Soare și două de Lună, iată că anul 2020 are în program 6 eclipse, patru de Lună și două de Soare, aspect care, fără îndoială este impactant energetic asupra tuturor și, implicit, bulversant.

Un alt aspect impactant al acestei Eclipse de Soare este că se petrece în ziua solstițiului de vară, deci ziua în care Soarele intră în zodia Rac, și atunci când, totodată, este cea mai lungă zi din an, iar acest aspect potențează foarte mult energia eclipsei.

Eclipsa de Soare va fi vizibilă din România

Eclipsa care va avea loc pe data de 21 iunie 2020 va fi o eclipsă inelară de Soare, adică Soarele va fi acoperit de Lună, dar va fi vizibil sub forma unui inel strălucitor. Eclipsa inelară de Soare va fi vizibilă și din România, conform Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, însă discul Soarelui va fi vizibil doar în faza în care va fi acoperit în proporție de 1,3 – 6,4%, deci nu ne vom putea bucura pe deplin de imaginea eclipsei. Ora la care se va produce eclipsa de Soare la grad perfect este ora 09:40 și va reprezenta momentul în care Luna va fi în conjuncție (suprapusă) peste Soare, adică Luna se va afla între Pământ și Soare.

Eclipsa de Soare în Rac are impact karmic

Luna Nouă vine întotdeauna cu energia unor noi începuturi, deschide noi porți, aduce noi oportunități și ne prezintă noi orizonturi. Atunci când este însoțită de o Eclipsă de Soare este mult mai impactantă deoarece pot apărea situații neașteptate, surprize ale destinului, evenimente karmice, pentru că întotdeauna în eclipse sunt implicate Nodurile Lunare, adică Nodul Sud (karma) și Nodul Nord (destinul), cele care vorbesc despre bagajul din spate și despre sensul vieții pentru care am venit pe pământ. Cu toate că Eclipsa de Soare este în Rac, axa nodurilor lunare, Axa Destinului se află în Gemeni-Săgetător, (a părăsit zodiile Capricorn-Rac) prin urmare vorbim de o conjuncție între Nodul Nord din Gemeni și Soare și Lună din Rac.

Ultima eclipsă care s-a petrecut pe același grad zodiacal (0 gr Rac) ca și acum a fost în urmă cu 19 ani, în anul 2001, și a coincis cu atentatele teroriste din America. Nu va fi vorba de un moment similar, pentru că atunci Axa Destinului se afla în Capricorn-Rac, iar acum, deși este la doar 2 grade distanță, se afla în Săgetător-Gemeni, însă cu siguranță, un impact major asupra călătoriilor în străinătate îl va avea, dar și asupra principiilor de viață, asupra raționamentului, a mentalităților și gândirii.

Dat fiind faptul că aceste noi începuturi sunt asociate zodiei Rac este vorba de situații care privesc familia, relația cu părinții, trecutul, casa, locuința, căminul, dar și pe noi înșine, în special fiind vorba de propria noastră siguranță. Însă, fiind vorba de o Eclipsă de Soare, este posibil să fim puși în situații neprevăzute, situații alese de destin și pe care nu le putem controla, situații care, într-o primă etapă, le putem percepe ca fiind dureroase, neplăcute, nemulțumitoare, însă ele reprezintă, de fapt, impulsul dat de Destin pentru a ne trimite pe calea evoluției.

Conjuncția cu Nodul Nord din Gemeni ne cere să fim raționali, ne cere să gândim logic, ne cere să comunicăm, să ne conectăm la ce este în jurul nostru prin prisma dialogului, cu noi înșine și cu ceilalți. Faptul că se petrece pe casa 11, o casă a prietenilor, a anturajului, și a societății, și într-un aspect minor, dar tensionat cu Saturn retrogard din Vărsător, ne exemplifică o limitare a contextului, un blocaj între ce vrem noi și ce vor ceilalți, între ce ne dorim noi și ce ne oferă societatea, chiar autoritatea din viața noastră (Saturn), legat în special de muncă, de activitățile zilnice, de sănătate, de stil de viață (saturn aflându-se pe casa 6). Ce trebuie să facem? Să dăm dovadă de maturitate, de înțelepciune, de responsabilitate și de adaptabilitate la situațiile pe care Eclipsa le va aduce în viața noastră și care vor fi descrise mai jos pentru fiecare zodie în parte.

Unirea dintre Soare, Lună din Rac și Nodul Nord din Gemeni ne cere o mai mare atenție acordată comunicării cu familia, cu cei din jur, cu noi înșine. Poate aduce vești surprinzătoare legate de aceste domenii, informații și dialoguri neașteptate. Poate fi vorba de o mai bună comunicare cu trecutul. Este un moment în care putem înțelege din altă perspectivă o situație pe care am trăit-o

Eclipsa de Soare în Rac – cum influențează zodiile

Eclipsa din Soare are impact major asupra zodiilor cardinale Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, dar și asupra zodiilor mobile Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești, datorită Axei Destinului care le activează. Cei mai impactați în perioada următoare vor fi cei care au zodia sau ascendentul în aceste patru semne cardinale, în special cei care sunt născuți în primele zile ale zodiilor, dar și cei care au planete importante în harta natală în aceste semne. De asemenea, impactați puternic vor fi și cei care sunt născuți în ultimele zile ale zodiilor mobile, sau care au planete importante în astrograma natală în aceste zodii.

Berbec/Ascendent Berbec

Eclipsa se formează chiar în sectorul familiei și al locuinței, deci așteaptă-te la surprize în aceste domenii. Poate fi vorba de secrete de familie care ies la iveală, poate fi vorba de acte, documente legate de o locuință, bun de patrimoniu care acum se vor rezolva sau vei fi nevoită să le rezolvi. Posibile mutări, schimbări de domiciliu, schimbări de direcție în acțiunile întreprinse în legătură cu o conjuunctură de familie sau de locuință. Nu este moemntul să cumperi o casă sau un teren! Din nou, trecutul iese la suprafață și cere reanaliză rațională.

Taur/ Ascendent Taur

Eclipsa se formează chiar în sectorul comunicării și-ți poate aduce ocazia de a te remarca prin dialog, discurs public. Este un moment în care talentele tale native, abilitățile personale pot constitui motorul de pornire într-o activitate care să-ți aducă inclusiv beneficii materiale. Așteaptă-te să afli secrete, să afli informații prețioase, să semnezi acte importante. Răsturnările de situație pot viza aspecte legate de procesul de învățare, de activitățile academice, de deplasări, pe care ar fi bine să le eviți în următoarele zile.

Gemeni/ Ascendent Gemeni

Ești impactată de această Eclipsă de Soare deoarece Nodul Nord se află în semnul tău și-ți poate aduce o ocazie unică în viață de a te repune pe direcția dorită. Poate fi vorba de schimbări majore care apar în viața ta personală, schimbări legate de sectorul financiar, surprize neașteptate legate de salarizare și sfatul meu este să te valorifici, să te folosești de tine, de talentele tale, de abilitățile tale pentru a merge înainte.

Rac/ Ascendent Rac

Eclipsa de Soare se produce în semnul tău și va veni cu schimbări, cu surprize legate de viața ta personală, dar și profesională, legate de relațiile pe care le ai cu cei din jur. Ai șansa unică de a rezolva ceva din trecut, de a vindeca și merge mai departe. Poate fi un moment de dezvoltare personală, însă ține foarte mult de ceea ce ai făcut în trecut.

Leu/ Ascendent Leu

Soarele, guvernatorul tău, este implicat în acest moment karmic, iar Eclipsa se va petrece pe casa trecutului, prin urmare poate fi vorba de ceva din urmă care revine în viața ta pentru a fi altfel abordat. Posibil ca persoane din trecut să revină pentru a te învăța ceva, să revină amintiri, prieteni, să reiei (să fii nevoită) un plan, proiect mai vechi.

Fecioară/ Ascendent Fecioară

Așteaptă-te la suprize legate de prieteni și de planurile, proiectele profesionale pe care le ai. Posibil să fie vorba de asocieri, de persoane importante care să te susțină într-un demers, de noi aliați, un nou anturaj în care intri. Inclusiv acestea te pot repune pe un nou drum profesional, chiar dacă pentru asta s-ar putea să te desparți de un grup din care faci parte. Acțiunile umanitare pot fi de ajutor, implicate în acest context.

Balanță/ Ascendent Balanță

Eclipsa de Soare se va petrece pe casa carierei și a celor mai înalte aspirații profesionale, idealuri pe care le ai. Surprizele neașteptate pot veni din această zonă și chiar dacă pot părea neplăcute inițial, va fi vorba de ceva benefic pe termen lung. Posibil ca niște studii pe care le ai, niște diplome să devină brusc importante. Este un moment în care principiile de viață, convingerile valorează mult, însă prejudecățile trebuie lăsate în spate.

Scorpion/ Ascendent Scorpion

Eclipsa de Soare s-ar putea să-ți răstoarne, prin evenimente și situații cu care te voi confrunta în următoarele luni, niște principii de viață, niște doctrine și convingeri. Pot avea legătură cu sectorul relațiilor intime și cel financiar. Totodată, poți începe ceva nou dacă te folosești de studiile tale, de diplomele și atestatele obținute, de o activitate academică.

Săgetător/ Ascendent Săgetător

Este un moment karmic intens pentru tine, atât grație casei a 8-a care se activează la această Eclipsă, (casă karmică și care vorbește despre viață intimă, sexuală, valori materiale și frici), cât și grație faptului că Nodul Sud karmic este în semnul tău. Este vorba de nevoia de a-ți conștientiza trecutul pentru a-l putea depăși și pentru a te bucura de noi începuturi în sectorul relațiilor de iubire, dar și al relațiilor profesionale. Poate trebuie să ierți o infidelitate, a ta sau a partenerului. Eclipsa va aduce multe frici la suprafață, dar și noi începuturi legate de viața intimă. Posibile surprizele financiare, moșteniri, procese, litigii, partaje.

Capricorn/ Ascendent Capricorn

Eclipsa de Soare poate aduce surprize și răsturnări de situație în relația cu partenerul de viață sau cu partenerul de afaceri. Cel mai probabil va fi vorba de schimbarea unei atitudini, a unui stil de viață, schimbarea unui mod de a trăi, de a munci. Pentru unii nativi poate fi vorba de o ruptură relațională care să aibă impact financiar și/sau profesional.

Vărsător/ Ascendent Vărsător

Eclipsa de Soare se petrece pe casa muncii și a sănătății și poate fi destul de impactantă la nivel emoțional, afectiv. Este posibil ca evenimentele din această perioadă să aducă nevoia de schimbare a unui loc de muncă, a modului în care-ți îndeplinești sarcinile zilnice, o schimbare în relația cu colegii. Mulți nativi se pot folosi de talentele lor, de abilitățile pe care le au pentru a desfășura o muncă.

Citește și – Saturn intră în Vărsător pentru 3 ani. Ne predă lecția responsabilității sociale și a umanitarismului

Pești/ Ascendent Pești

Eclipsa de Soare se petrece în sectorul iubirii și al activităților de relaxare, creative și recreative, dar și în sectorul relațiilor cu copiii. Aici pot apărea noi începuturi asociate cu surprize neașteptate, cu răsturnări de situație, evenimente care să aducă schimbări de atitudine în plan sentimental, schimbări legate de modul în care percepi iubirea sau te raportezi la o relație. Cel mai probabil ceea ce se va petrece acum va avea rolul de a te pune pe direcția de viitor, iar aceasta are legătură cu familia, constituirea unui cămin. Unii nativi pot decide să devină părinți, să-și construiască o casă. Este un moment în care îți poți evidenția niște talente artistice. Este nevoie să acorzi mai multă atenție modului în care-ți petreci timpul liber.

Text de astrolog Mădălina Manole

Sursă foto: Shutterstock

