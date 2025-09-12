  MENIU  
Horoscop Săptămânal | 15-21 septembrie 2025. Eclipsa de Lună aduce schimbări

Horoscop Săptămânal | 15-21 septembrie 2025. Eclipsa de Lună aduce schimbări
Săptămâna aceasta, eclipsa de lună în Pești din 17 septembrie aduce schimbări, revelații și decizii importante. Universul ne provoacă să lăsăm în urmă blocajele și să alegem drumul care ne duce spre împlinire.


Berbec – Săptămâna aceasta, ești la o răscruce de drumuri, cu o aliniere astrologică rară ce te îndeamnă să iei decizii noi pentru viitorul tău. Pe 17 septembrie, o eclipsă de lună în Pești te va ajuta să găsești răspunsuri și ghidare în semnele din jurul tău, dacă ești atent la ele.

Taur – O săptămână marcată de decizii cruciale și de reflecție personală. Începutul săptămânii te invită să construiești viitorul prin alegeri zilnice, în timp ce eclipsa de lună în Pești acționează ca o oglindă, îndemnându-te să recunoști în ceilalți propriile blocaje și să acționezi pentru a le depăși.

Gemeni – Gemenii sunt la o răscruce de drumuri financiară și profesională, având șansa de a face schimbări importante pentru a obține mai multă stabilitate și securitate în viața lor.

Rac – În această săptămână, ești împărțit între dorința de a explora noi proiecte și obligațiile de acasă, în timp ce marți, o eclipsă de lună îți aduce în prim-plan cunoștințele și înțelepciunea.


Leu – Universul te încurajează să acționezi în privința obiectivelor creative și a relațiilor, chiar dacă apar obstacole neașteptate.

Fecioară – Ești încurajat să aplici legea atracției, în special în plan financiar, unde ai ocazia să iei o decizie diferită pentru a atinge libertatea. Vei înțelege că fericirea interioară atrage oameni minunați, transformându-te într-un „magnet” pentru iubire.

Balanță – Ești îndemnat să îți asumi rolurile de lider și să ai încredere în tine, chiar și în momente de incertitudine. Conștientizează importanța de a face mici schimbări zilnice, care pot avea un impact semnificativ pe termen lung.

Scorpion – Această săptămână aduce informații noi care te vor pune în fața unei alegeri: să mergi într-o direcție nouă sau să continui pe drumul tău actual, simțind în același timp o nevoie puternică de a te exprima.

Săgetător – La începutul săptămânii, o nouă energie te stimulează să acționezi, chiar și atunci când ești nesigur în fața alegerilor. Spre jumătatea săptămânii, o eclipsă de lună te ajută să apreciezi lucrurile bune din viață și să activezi legea atracției.

Capricorn – Ar putea avea loc discuții dificile cu partenerul sau prietenii apropiați, dar pot ajunge la un compromis. Marți, o eclipsă de lună în Pești le-ar putea crea obstacole în drum capricornilor, așa că ar fi bine să își ia o marjă de timp suplimentară pentru a ajunge la destinație.

Vărsător –  Un principiu de bază se schimbă, aducând beneficii și provocări. Va trebui să rezolvi o problemă logistică marți, 17 septembrie, care îți va cere să iei măsuri pentru a te asigura că primești ceea ce ți se cuvine.

Pești – În această săptămână, ai șansa de a obține ceva de valoare, în special o oportunitate financiară. O eclipsă de lună în zodia Peștilor te va determina să faci o schimbare importantă în viața ta.

Atât pentru acum. Rămâi sincer cu tine și alege ce-ți face cu adevărat bine. Ne revedem curând!

