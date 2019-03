Andreea Bălan, prima apariție televizată după stopul cardio-respirator suferit în timpul nașterii

Andreea Bălan, în vârstă de 34 de ani, a suferit un stop cardio-respirator în timpul nașterii. Artista a explicat că starea sa de sănătate este bună în prezent și că medicii i-au dat acceptul ca în trei-patru luni să își poate relua activitatea artistică: „Imediat după ce am pupat-o pe fetiță am intrat stop cardio-respirator și a început resuscitarea. Mi s-au administrat medicamente și cred că medicamentele m-au făcut să uit ceea ce s-a întâmplat cu cinci minute înainte”, – a dezvăluit Andreea Bălan.

Andreea Bălan a explicat care a fost cauza stopului cardio-respirator din timpul nașterii: „Nu se întâmplă doar la cezariană. Se poate întâmpla și când se naște natural și acel lichid amniotic ajunge în fluxul sanguin (…) Un minut a durat resuscitarea. După ce m-au cusut, m-au redeschis pentru că am început să sângerez și au început să curețe tot ce era acolo. Am făcut două RMN-uri, tot felul de analize și în continuare fac. Cele mai importante sunt aceste RMN-uri să vadă dacă am ceva la creier. Au ieșit bine”, – a mărturisit Andreea Bălan în emisiunea Xtra Night Show, moderată de Dan Capatos.

Andreea Bălan este nerăbdătoare să se întoarcă pe scenă și să-și reia activtatea artistică: „Două luni să se vindece operația și peste patru luni să încep să dansez. În continuare o să fac show și peste 3 luni o să mă vedeți aruncată în aer de Petrișor. Specialiștii au spus că nu e nicio problemă. Să se vindece operația ca și cealaltă”, – a mai declarat artista pentru sursa citată.

Andreea Bălan va fi externată astăzi: „Am stat 4 zile, cât am stabilit de la început. Abia aștept să ajung acasă cu Clara să văd cum reacționează Ela” – a încheiat artista.

Andreea Bălan a adus pe lume luni o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Clara Maria, însă în timpul operației de cezariană aceasta a suferit un stop cardio-respirator ca urmare a vărsării lichidului amniotic în sânge. Medicii au intervenit imediat și Andreea Bălan a fost resuscitată. Andreea Bălan și soțul său, George Burcea, mai au împreună o fetiță pe nume Ella Maya, în vârstă de 2 ani și 5 luni.

