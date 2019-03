Andreea Bălan, din nou în spital. Va fi operată a treia oară

Artista trece prin momente destul de grele, dar încearcă să-și păstreze zâmbetul pe buze, ca de fiecare dată, după cum ea însăși spune.

Iată mesajul ei, în totalitate: „În urma celor scrise în presă, confirm faptul că săptămâna trecută, pe 15 martie, am avut o intervenție chirurgicală, cu anestezie generală și terapie intensivă, de eliminare a unor hematoame care s-au format din cauza operației complicate prin care am trecut pe 4 martie, când s-a născut Clara, operație cu embolie amniotică și stop cardio respirator, caz foarte, foarte rar. În acest moment mă aflu din nou în spital, deoarece au apărut alte hematoame care trebuiesc operate și eliminate. Astfel de cazuri sunt rare și țin de anticoagularea sângelui în urma operației grele prin care am trecut pe 4 martie. Vă voi ține la curent cu evoluția mea. Și zâmbetul e mereu la locul lui, chiar dacă sunt pe patul de spital„.

