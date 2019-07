(P) Tendințe în moda verii – ce ținute să porți la festivalurile de muzică Untold, Electric Castle și Afterhills

Te pregătești de Untold, Electric Castle ori Afterhills? Indiferent care ar fi destinația ta ori opțiunea de festival hot al verii în România la care vei participa și tu, trebuie să împachetezi ținute versatile, atât pentru zi, cât și pentru serile de concerte.

Moda festivalurilor de vară este sinonimă cu îmbrăcămintea care oferă ocazia de a ne juca, de a face un mix & match inteligent între piesele de zi și cele de seară, fie că vorbim despre festivaluri muzicale la malul mării ori în locații precum Castelul Bánffy ori pe colinele pitorești ale Moldovei.



La o simplă căutare, pentru inspirație, veți regăsi ținute care mai de care mai originale, dar numitorul comun pentru o ținută feminină de efect rămân rochiile cu o croială lejeră, dar flatantă, din materiale ce lasă pielea să respire, cu diverse detalii florale ori geometrice, completate de accesorii în acord, precum pălării, coroane de flori, ghete pe gleznă, ochelari de soare rotunzi și tatuaje flash.

Ce poți face și ce poți purta în timpul zilei

În pauzele din timpul zilei de la Untold, îți recomandăm să dai o raită până la Cabana Bârlogu, situată în zona Paltinei, Someșul Rece, la doar 25 km de Cluj-Napoca. Te vei bucura de un peisaj unic și de o sesiune de înot în piscinele infinity, te vei răcori și încărca cu energie pentru serile de dans și distracție marca Untold 2019.

Situată la 35 km de Cluj-Napoca, comuna Bonțida te va surprinde nu doar cu Castelul Banffy, locația Electric Castle. Vizitează și satele Răscruci și Coasta, a căror frumusețe rustică te va face să te deconectezi și să te pregătești pentru pleiada de artiști ce vor concerta la Bonțida în perioada 17-22 iulie!

În noua locație Afterhills, Dobrovăț, ai mai mult spațiu, mai multă umbră și un super peisaj. Noua locație e chiar lângă pădure, astfel încât cele două weekenduri de festival Afterhills din august-septembrie se vor dovedi ca o plimbare… la liziera pădurii.

Orice destinație ai avea în timpul zilei, alege rochii din mătase sau bumbac, monocrome, cu detalii în contrast, cu decolteu sau decupaje la spate, pe care le poți asorta la sandale, platforme, papuci decupați. Nouă ne plac modelele Dames, din noul magazin online www.dames.ro, în cromatică alb-negru sau nude – ți le recomandăm și tie, sunt versatile, calitative și, la fel de important, fabricate în România, din dragoste pentru româncele trendy!

Trucuri pentru alegerea ținutei de festival

Poți opta pentru rochii din bumbac, in, voal, în nuanțe deschise, de lungime midi sau maxi, pentru a avea confort și libertate de mișcare.

Evită rochiile cu dublură ori corset întărit, cu o croială creion, prea mulată, care vor limita posibilitatea de a dansa în voie. Cheia este să fie puse în valoare decolteul și talia, lăsând partea de jos a rochiei să pice fluid, pe corp.



Cu ce asortezi ținuta de festival

Încălțămintea comodă este esențială – consilierii noștri de stil recomandă sandalele cu talpă plată, sandalele romane sau încălțămintea sport (teniși, adidași). Seara, poți asorta rochia la o pereche de botine pe gleznă, din piele întoarsă ori piele naturală, cu diverse aplicații edgy.



O pălărie cu boruri largi, din iarbă de mare, se va dovedi un atu de preț în intervalele în care soarele va străluci poate prea fierbinte. O bandană în nuanțe pastel, purtată pe încheietura mâinii ziua, iar seara ca protecție suplimentară împotriva prafului, nu trebuie să îți lipsească din bagaj.



Nu numai pentru a arăta cool, ochelarii de soare ajută, de asemenea, la protejarea de soarele luminos, de praf și de nisip. Când vânturile se ridică, ochelarii de soare vor acționa ca un scut pentru ochi. Modelele pe care le recomandăm, în vogă anul acesta, sunt cele cu rame rotunde ori micro-ochelari, cu rame cat-eye și diverse aplicații în contrast. Spune un “da” răspicat lentilelor negre ori gri, cu polarizare, pentru protecție și stil.



E de dorit să alegeți o geantă cross-body, poștaș. Veți avea la îndemână toate obiectele necesare, dar geanta nu vă va îngreuna.



În ce privește bijuteriile, less is more! Poți alege un set de coliere ușoare, cu pandantiv, pe care le poți suprapune. Câteva brățări cu accente de metal și piele ori unul-două inele statement pot completa un look de efect!

