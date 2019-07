(P) Savori iberice în circuitul spre Spania și Portugalia!

Rezervă circuitul în Spania și Portugalia până la 16 iulie și beneficiezi de un Bonus în valoare de 127 euro/persoană, ce constă în excursii opționale la Toledo, Alhambra și Gibraltar!

Spania – conquistadori și toreadori

Primele imagini care îți vin în minte cu Spania sunt cele cu sangria rece servită pe o plajă lată cu nisip fin, luptele cu tauri și spectacolele de dans flamenco. Însă, această țară iberică înseamnă mai mult decât atât. Descoperă-i bijuteriile în acest tur marca Europa Travel și bucură-te de atmosfera incendiară din orașele sale cosmopolite, începând cu Madrid unde vei avea timp să vizitezi cele mai populare obiective turistice.

Nu rata Muzeul Prado, unul dintre cele mai prestigioase din lume care găzduiește cea mai mare colecție de artă semnată de marii artiști Diego Velázquez, Francisco Goya și Hieronymus Bosch. Printre atracțiile simbol ale metropolei se numără Palatul Regal din inima centrului istoric, Plaza Puerta del Sol care interconectează o rețea de străzi înguste unde se aglomerează comercianții locali și Plaza Mayor, cu superbele sale clădiri medievale și vechile bresle meșteșugărești.

Toledo, orașul meșterilor armurieri din Evul Mediu, păstrează urmele maurilor, vizigoților și romanilor, îndeosebi în cetatea ce se întinde pe o culme deluroasă, înconjurată de râul Tajo. Nu rata fosta capitală a Castiliei, cu orașul vechi parte din UNESCO, unde vei vizita mărețul Castel Alcazar, te vei plimba în Piața Zocodover și te vei regăsi în Catedrala Santa Maria.

Continuă cu scurte opriri în El Escorial – mănăstirea-cetate construită de Juan de Herrera pentru Regele Filip al II lea, și Vale de los Caidos – un monument memorial din Munții Sierra Guadarrama. De aici nu te mai desparte decât câteva momente de Segovia, un oraș medieval cu farmec romanic ce adăpostește cel mai conservat și lung Apeduct din Europa, datorită căruia a și fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Turul Spaniei continuă cu Andaluzia – cea mai mare regiune a țării unde vei vizita locuri încântătoare precum Cordoba – acolo unde te vei pierde în Moscheea Mezquita, unică în lume. Sevillia – ce găzduiește somptuoasa Catedrală cu Mormântul navigatorului Cristofor Columb și Granada – cu al său simbol arhitectural Alhambra.

Opțional poți face o excursie spre Gibraltar, micul teritoriu britanic dintre Spania și Maroc, unde vei urca la Punta Europa pentru a surprinde cele mai bune panorame asupra Mediteranei și Atlanticului. În ultima parte a Spaniei vei mai vizita Valencia și Barcelona, două orașe artistice și istorice fascinante.

Portugalia – navigatori și muzică fado

Una dintre cele mai fascinante destinații din lume, Portugalia este cel mai vestic tărâm european și prin urmare și cel mai însorit. Aventura în Țara Descoperitorilor începe cu Porto, orașul vinului de calitate, de pe malul râului Douro, care a fost Capitală Cultural Europeană în 2001. Urcă până la Mosteiro da Serra do Pilar de unde vei avea parte de priveliști excelente spre portul pitoresc unde stau ancorate bărcuțele tradiționale rabelo. Te poți pierde pe străzile întortocheate și în pantă ale centrului istoric parte din UNESCO, și oprește-te la o degustare de vin într-o cramă medievală ce îți oferă bonus și vederi memorabile spre Podul Luis – simbolul orașului.

Lisabona, capitala plină de viață a Portugaliei te așteaptă să petreci momente memorabile în cartierele sale colorate ca Alfama și Belem, unde vei găsi cele mai bune exemple de case tradiționale cu fațadele lor colorate din azulejo. Oprește-te la un local tradițional unde răsună fado (un stil muzical unic în lume, și foarte trist, ce face parte din UNESCO) și unde poți încerca delicioasele Pastel de Nata sau Arroz Doce (deserturi tradiționale care nu lipsesc de pe mesele portughezilor).

Printre monumentele simbol ale Lisabonei se numără Turnul Belem și Mănăstirea Jeronimos, adevărate bijuterii ale stilului manuelin cu influențe maure. Circuitul continuă cu Cabo Da Roca, cel mai vestic punct al Europei, și scurte popasuri pe plajele aurii ale fostelor sate pescărești: Cascais și Estoril.

