Ce este metoda calendarului și cât de sigur e acest tip de contracepție

Câte știi despre metoda calendarului și cum se calculează ea corect? Mai jos îți spunem totul despre acest tip de contracepție destul de riscante, avertizează medicii.

Metoda calendarului se bazează pe identificarea cu exactitate a perioadei fertile din ciclul menstrual, perioadă în care femeia are cele mai mari șanse să rămână însărcinată. Metoda presupune evitarea contactului sexual în acele zile, urmând ca în restul zilelor să nu fie folosită nici o altă metodă contraceptivă. Statisticile arată că 92% dintre femeile din România știu de existența acestei metode, 45% au folosit-o cel puțin o dată, iar 8% se bazează pe ea la fiecare contact sexual.

Cât de riscantă e metoda calendarului?

Metoda calendarului este riscantă și destul de dificil de folosit corect, uneori chiar imposibil. Explicația este aceea că este greu pentru femeie să anticipeze cu precizie, lună de lună, perioada fertilă, mai ales dacă ciclul său menstrual este neregulat. „Chiar și în cazul unui ciclu menstrual regulat se poate întâmpla, la un moment dat, să existe, din diferite motive, un mic decalaj care poate duce la apariția unei sarcini nedorite, dacă are loc un contact sexual neprotejat în acest interval“, explică dr. Mirela Popa, medic primar obstetrică-ginecologie și specialist al campaniei Planifică Neprevăzutul.

Cum știu că am o menstruație regulată?

În general, în cazul unui ciclu menstrual regulat de 28 de zile, ovulația are loc în ziua a 14-a, prima zi a ciclului menstrual fiind considerată prima zi de menstruație. Perioada fertilă este cu aproximativ 4-5 zile înaintea și în ziua ovulației. Dacă ciclul menstrual are 29 de zile, momentul ovulației are loc în ziua a 15-a, iar dacă durata acestuia este de 30 de zile, ovulația are loc în ziua a 16-a. Dacă ai un ciclu menstrual neregulat, ziua ovulației este imprevizibilă, iar pentru calcularea perioadei fertile este nevoie de monitorizarea atentă a duratei ciclului menstrual timp de cel puțin șase luni consecutive. Apoi, din ciclul cel mai scurt se scade numărul 18 pentru a se identifica ultima zi a perioadei fertile, iar din ciclul cel mai lung scade numărul 11 și se identifică astfel prima zi a perioadei fertile. „Dacă se urmărește evitarea unei sarcini, atunci metoda calendarului nu este nici pe departe cea mai sigură cale”, accentuează specialistul.