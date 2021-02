What’s Up și Alice Badea, în așteptarea primului copil: „E normal la 30 de ani!”

Cântărețul What’s Up, pe numele său real Marius Ivancea (30 de ani) și partenera sa de viață, violonista Alice Badea (33 de ani), sunt puși pe fapte mari anul acesta. Cei doi s-au logodit în urmă cu aproape un an și au delcarat, de curând, că “lucrează” la un bebe.

„Dacă apare primul băiețel sau fetiță nu ai voie să nu faci pasul ăsta, pentru că dacă se duce la școală o să întrebe ”al cui ești?”. Trebuie să fie al cuiva. Bineînțeles că lucrăm la bebe. Când vrea bunul Dumnezeu o să vină. Este normal la 30 de ani să vrei un copil. Fiecare cu treaba lui. Eu am făcut de toate, am muncit de când mă știu, am reușit să-mi fac o carieră muzicală, îmi doresc un copil. Omul ce vrea la casa lui? O casă, o femeie care să-l iubească și un copil care să-i rămână în urmă. Altceva ce să vrei?”, a dezvăluit cântărețul la „Showbiz Report”, de la Antena Stars.

What’s Up și Alice au ales să-și tatueze degetele inelare pentru a marca legătura dintre ei.

„Eu și cu soția suntem foarte bine. Îi zic soția mea, pentru că eu am cerut-o (n.r. – în căsătorie) încă de anul trecut, dar mă rog, ne-am făcut un tatuaj, un fluturaș pe mână. Ăsta e inelul nostru de logodnă”, a declarat cântărețul, în toamna anului 2020.

What’s Up a mai fost căsătorit. În vara anului 2019, artistul a divorțat de Simina Costea, după o căsnicie de trei ani. Motivul despărțirii dintre cei doi ar fi fost „obișnuința” și „dispariția magiei”, după cum preciza artistul, în 2019: „Din iubire, lucrurile s-au transformat în muncă. Ajungeam acasă, vorbeam despre muncă. Ne-am iubit mult, de-aia ne-am și căsătorit, visam să facem copii. Era un soi de obișnuință, dispăruse cumva magia aia. Ne certam din orice. Vorbeam numai despre lansări, despre muncă, dispăruse dragostea. Nu sunt nici primul, nici ultimul. Îi doresc tot binele din lume. E fată deșteaptă, își va găsi drumul, așa cum o voi face și eu.”

Foto – Facebook

