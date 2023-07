Vedete în război cu Poliția. De ce au dat Bianca Drăgușanu și Andreea Marin autoritățile în judecată

Mai multe vedete din România s-au arătat nemulțumite, în ultima perioadă, de deciziile luate de autorități în ceea ce le privește. Bianca Drăgușanu, Vica Blochina și Andreea Marin sunt doar câteva din persoanele din lumea mondenă care au hotărât să dea Poliția în judecată.

Considerându-se nedreptățite, celebritățile au decis să dea în judecată instituțiile, în speranța că lucrurile se vor îndrepta.

Bianca Drăgușanu a dat Poliția în judecată

Bianca Drăgușanu a dat nu o dată, ci de două ori Poliția în judecată. Vedeta s-a conseirat nedreptățită și a cerut în instanță ca lucrurile să fie îndreptate.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Zilele acestea, Bianca ar fi a deschis un proces pentru Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Sectorul 1. Aceasta își dorește anularea unui proces verbal de contravenție după ce, în urmă cu o săptămână, a fost trasă pe dreapta de oamenii legii. Aceștia au amendat-o pentru că ar fi avut telefonul la ureche în timp ce se afla la volan.

Totuși, surse din anturajul prezentatoarei de la Kanal D2 susțin că vedeta nu folosește niciodată telefonul mobil când este în mașină, ci doar sistemul handsfree, notează Spynews.

Nemulțumită de amenda primită, Bianca a dat în judecată Poliția și așteaptă acum soluționarea cazului.

Bianca s-a luptat de două ori cu autoritățile

Nu este pentru prima dată când vedeta se confruntă cu oamenii legii. La începutul anului 2021, Bianca a fost amendată cu suma de 5.000 de lei pentru că ar fi participat la o petrecere pe timpul pandemiei, unde nu au fost respectate regulile impuse de autorități.

„Eu la ora 23 m-am ridicat și am plecat. Nu știu la ce oră a ajuns poliția. După cum am văzut, poliția a venit însoțită de televiziuni. Am înțeles că s-au dat și amenzi, au fost amendate 30 de persoane. Ce mi s-a părut un pic exagerat este că s-a spus că nu se purtau măști și că nu era distanțare. Eu am pus niște imagini și asta vreau să spun: că era distanțare. Aveam o masă între noi și ceilalți oameni, iar măștile s-au purtat de cei care ne-au servit. Cei care au venit la masă nu au purtat măști. Am consumat mâncare, am băut apă, alcool nu consum deloc. Noi eram trei la masă”, a povestit atunci Bianca Drăgușanu.

Atunci, ea a decis să dea autoritățile în judecată pentru că a fost amendată fără motiv, ea respectând regulile.

Citește și: 7 vedete acuzate că au apărut sub influența alcoolului la televizor / Video

Citește și: 6 vedete care seamănă leit cu părinții lor / Foto

Citește și: 10 vedete care au fost diagnosticate cu boala Lyme: „Mintea mea pur și simplu nu mai funcționa”

Citește și: Vedetele care s-au luptat cu depresia: „Plângeam pe jos, în baie. M-am trezit sfâşiată de durere”

Vedete nemulțumite de deciziile autorităților

Bianca Drăgușanu nu este singura care s-a arătat nemulțumită de deciziile autorităților și care a decis să le dea în judecată. Mai multe vedete au luat aceeași decizie. Iar printre ele se află și Andreea Marin.

În martie 2014, prezentatoarea de televiziune a fost prinsă de radar conducând cu o viteză de 104 kilometri la oră, iar polițiștii i-au luat atunci permisul de conducere.

Deși inițial a spus că nu are de gând să conteste decizia autorităților, la scurt timp, Andreea Marin a dat poliţia în judecată, cerând anularea procesului-verbal încheiat de agenţii care au oprit-o în trafic pe motiv că ar fi ilegal întocmit, notează Libertatea.

Și Vica Blochina s-a arătat nemulțumită de decizia polițiștilor care i-au suspendat carnetul de conducere. Astfel, în iunie 2021, fosta balerină a dat în judecată Poliția Română în încercarea de a anula sancțiunea contravențională.

O mică luptă cu autoritățile a avut și Gigi Becali. Patronul FCSB a fost oprit pe polițiști în anul 2021, după ce a fost surprins de radar conducânt cu o viteză de 106 kilometri pe oră, în localitate. Oamenii legii i-au suspendat carnetul de conducere și i-au dat și o amendă de 1.305 lei.

Nemulțumit că a rămas fără permis, Becali a decis să dea în judecată Poliția. Latifundiarul s-a arătat totuși dispus să plătească amenda, atât timp cât permisul i-ar fi fost înapoiat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus care sunt vedetele care au dat Poliția în judecată

Sursă foto: Instagram