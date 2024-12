Tolea Ciumac, primele declarații după ce a bătut o fată și doi băieți, în Oradea: „S-a lovit și ea de o palmă”

Tolea Ciumac, după ce a fost implicat într-un scandal violent în Oradea, și-a spus propria versiune despre incidentul care a șocat opinia publică. Bătăi, portofel furat și declarații controversate din partea luptătorului K1.

Tolea Ciumac, primele declarații despre incidentul de la Oradea

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 7 decembrie, în apropierea Pasajului Vulturul Negru din Oradea. Potrivit martorilor oculari și poliției, Tolea Ciumac ar fi fost abordat de doi tineri și două fete la ieșirea dintr-un club de noapte. În timp ce îl îmbrățișau sub pretextul de a face fotografii, aceștia i-ar fi sustras portofelul.

Realizând că obiectul său lipsea, Tolea Ciumac a oprit taxiul în care urcaseră cei patru, i-a dat jos și și-a început propria investigație.

„I-am pus fața la perete, am căutat portofelul inclusiv în taxi, dar nu era acolo”, a declarat el potrivit spynews.ro. Ulterior, acesta a descoperit că portofelul îi fusese într-adevăr furat și a recurs la violență pentru a-și face dreptate.

„I-am dat pe toţi jos. Faţa la perete”

Într-o intervenție pe TikTok, luptătorul K1 a explicat că nu ar fi reacționat violent dacă nu ar fi fost provocat.

„Eu nu mă iau aiurea de oameni pe stradă, fără să fiu provocat, mai ales de femei. Sâmbătă dimineața stăteam la ieșire din pasaj, am fost în club, s-au legat doi băieți de mine cu două fete. Băieții au început să mă ia în brațe, să mă îmbrățișeze, poze cu mine, fanii mei, vrăjeli. Sunt obișnuit cu lucrurile astea. Fetele între timp au chemat un taxi, când a venit taxiul au plecat toți spre el și mi s-a părut foarte ciudat cu îmbrățișările și faptul că băieții grăbeau fetele să urce în taxi”, a spus Tolea Ciumac. Citeşte şi: Tolea Ciumac a fost reținut după ce a violat și tâlhărit o femeie

În ceea ce privește implicarea fetei de 20 de ani, Tolea Ciumac a recunoscut că i-a aplicat o palmă, dar doar pentru că aceasta s-ar fi băgat în altercație și ar fi încercat să-l atace,

„Am pus mâna la buzunar. Portofelul nu-i. A dispărut, mi-o făcuseră băieții. I-am dat pe toți jos, fața la perete, am început să caut portofelul în taxi, am zis că l-au lăsat pe acolo nu era acolo. Între timp, băieții s-au simțit rău și s-au aruncat pe trotuar. Când am ieșit, mi-am recuperat portofelul, i-am ciufulit un pic pe băieții ăia doi și fata s-a băgat și ea între noi (…) să facă ea dreptate, să îmi bage degetele în ochi, s-a lovit și ea de o palmă. Cealaltă fată dacă a stat cuminte nu a pățit nimic, nici nu s-a auzit de ea. Acesta este adevărul”, a mai spus Tolea Ciumac.

Comunicatul oficial al poliției

Poliția Municipiului Oradea a confirmat altercația, menționând că Tolea Ciumac a agresat trei persoane: o femeie de 20 de ani și doi bărbați de 26 și 41 de ani. Victima de sex feminin a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar un dosar penal a fost deschis pentru lovire și alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii publice.

Potrivit autorităților, ancheta este în desfășurare, iar măsurile legale vor fi luate în funcție de concluziile finale ale cercetărilor.

În urma incidentului, Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore, însă nu i-a fost prelungită măsura preventivă. Acesta este acum liber, însă imaginea sa publică a fost puternic afectată. Mulți internauți au condamnat acțiunile sale, în timp ce alții au considerat că luptătorul și-a făcut dreptate pe cont propriu după ce a fost furat.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News